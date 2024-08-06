Бизнесмены не хотят брать на работу мигрантов в Тюмени

Posted Сегодня, 05:49
Published Сегодня, 05:49
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Updated Сегодня, 05:51
«В последнее время на территории Тюменской области наблюдается существенное ужесточение миграционной политики. Большинству тюменских предпринимателей проблемы с силовиками не нужны. Поэтому они просто отказывают в трудоустройстве иностранцам», — пояснил инсайдер Ура.Ру.
И добавил, что также в регионе наблюдается увеличение числа увольнений мигрантов из организаций. В частности, бизнесмены расторгают трудовые договоры с иностранными рабониками, занятыми на стройках, автомойках и т. д.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области у мигрантов вырос спрос на фиктивные браки с тюменками. Иностранцы стремятся заключить такое брак для ускорения процедуры получчния ВНЖ и гражданства РФ.