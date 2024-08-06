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В Тюмени предприниматели отказываются трудоустраивать мигрантов

Бизнесмены не хотят брать на работу мигрантов в Тюмени

6 августа 2024, 05:49
Фото: 1MI

В Тюмени предприниматели отказываются трудоустраивать мигрантов

Предприниматели начали массово отказывать в трудоустройстве иностранцам. По данным источника, близкому к бизнес-сообществу Тюменской области, это связано с ужесточением миграционной политики и регулярных проверок силовиков.
«В последнее время на территории Тюменской области наблюдается существенное ужесточение миграционной политики. Большинству тюменских предпринимателей проблемы с силовиками не нужны. Поэтому они просто отказывают в трудоустройстве иностранцам», — пояснил инсайдер Ура.Ру.

И добавил, что также в регионе наблюдается увеличение числа увольнений мигрантов из организаций. В частности, бизнесмены расторгают трудовые договоры с иностранными рабониками, занятыми на стройках, автомойках и т. д.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области у мигрантов вырос спрос на фиктивные браки с тюменками. Иностранцы стремятся заключить такое брак для ускорения процедуры получчния ВНЖ и гражданства РФ.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Мигранты#Новости тюмени#Работа#Проверки
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