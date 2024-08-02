У мигрантов вырос спрос на фиктивные браки с тюменками

Иностранцы стремятся заключить брак с жительницами Тюменской области для того, чтобы ускорить процесс получения вида на жительство в России или гражданства РФ, а именно получить ВНЖ или гражданство страны в упрощенном порядке. Об этом сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам.

По словам инсайдера, существуют даже целые чаты, где иностранные граждане обсуждают такие выгодные контракты и способы их заключения так, чтобы сотрудники правоохранительных органов не смогли заподозрить, что брачный контракт фиктивный. «Представители правоохранительных структур отслеживают подобные браки. Нередки случаи, когда прокуратура признает брачные отношения фиктивными. После этого иностранцами уже начинают заниматься другие силовики», — сообщил источник Ура.Ру. В настоящее время в Российской Федерации нет ответственности за оформление фиктивного брака. Но фиктивность брачного союза, доказанная судом, имеет правовые последствия. В частности, приобретенные вследствие заключения такого брака, аннулируются. Кроме того иностранный гражданин может быть депортирован из страны. Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени возник дефицит водителей в такси. Нехватка кадров произошла из-за ряда факторов, в числе которых — значительное сокращение числа водителей-мигрантов. Читайте также: Тюменцы на 30% чаще стали брать кредиты В первый день августа в Тюмени выпал град Тюменские застройщики рискуют потерять ипотечных клиентов из-за роста ставки