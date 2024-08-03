Афишу с портретом арестованного директора Осинцева выпустили в Тюменском драмтеатре

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
Modified Сегодня, 07:45
Updated Сегодня, 07:45
По данным инсайдеров, данная афиша не была согласована с руководством главы регионального департамента культуры. Впрочем, в ведомстве отметили, что коллективы учреждений культуры могут самостоятельно выбирать оформление как для афиш, так и билетов на различные мероприятия. Данная норма отражена в федеральном законе, пишет Ура.Ру.
Напомним, директор Тюменского драматического театра Сергей Осинцев и его заместитель Александр Чурсин арестованы по подозрению в мошенничестве. По предварительным данным, они подготовливалидоговоры на совместный прокат спектаклей с организацией, руководителем которой являлся Чурсин, намеренно занижая доход. Данные действия привели к хищениям из бюджета около 14 миллионов рублей.