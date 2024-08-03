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В Тюмени в драмтеатре выпустили афишу с портретом арестованного директора

Афишу с портретом арестованного директора Осинцева выпустили в Тюменском драмтеатре

3 августа 2024, 06:14
Фото: 2 ГИС

В Тюмени в драмтеатре выпустили афишу с портретом арестованного директора

Афишу, на которой размещен портрет арестованного за мошенничество директора Тюменского драмтеатра Сергея Осинцева, выпустил коллектив учреждения. Об этом сообщили источники, близкие к Тюменскому концертно-театральному объединению.
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Арест

По данным инсайдеров, данная афиша не была согласована с руководством главы регионального департамента культуры. Впрочем, в ведомстве отметили, что коллективы учреждений культуры могут самостоятельно выбирать оформление как для афиш, так и билетов на различные мероприятия. Данная норма отражена в федеральном законе, пишет Ура.Ру.

Напомним, директор Тюменского драматического театра Сергей Осинцев и его заместитель Александр Чурсин арестованы по подозрению в мошенничестве. По предварительным данным, они подготовливалидоговоры на совместный прокат спектаклей с организацией, руководителем которой являлся Чурсин, намеренно занижая доход. Данные действия привели к хищениям из бюджета около 14 миллионов рублей.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Мошенничество#Арест#Театр драмы#Сергей Осинцев
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