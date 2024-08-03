Афишу с портретом арестованного директора Осинцева выпустили в Тюменском драмтеатре

По данным инсайдеров, данная афиша не была согласована с руководством главы регионального департамента культуры. Впрочем, в ведомстве отметили, что коллективы учреждений культуры могут самостоятельно выбирать оформление как для афиш, так и билетов на различные мероприятия. Данная норма отражена в федеральном законе, пишет Ура.Ру.