«На таких людях держится театр»: тюменцы заступились за директора драмтеатра Осинцева

Напомним, руководитель Тюменского драматического театра Сергей Осинцев и его заместитель Александр Чурсин были арестованы по подозрению в мошенничестве 18 июля. По предварительной информации, они готовили договоры на совместный прокат спектаклей с организацией, руководителем которой являлся Чурсин, занижая доход. В результате чего похитили из бюджета порядка 14 миллионов рублей.