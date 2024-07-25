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Тюменцы заступились за директора драмтеатра, обвиненного в хищении 14 млн рублей

«На таких людях держится театр»: тюменцы заступились за директора драмтеатра Осинцева

25 июля 2024, 04:31
Фото: 2 ГИС

Тюменцы заступились за директора драмтеатра, обвиненного в хищении 14 млн рублей

Артисты и зрители Тюменского драматического театра встали на защиту арестованного по подозрению в мошеннических действиях директора театра Сергея Осицева. Посты со словами поддержки они опубликовали в социальных сетях.
«Хочу всем сердцем поддержать замечательного человека, актера и директора ТБДТ Сергея Вениаминовича Осинцева и его заместителя Александра Чурсина. Людей, которые являются столпами, на которых держится такой сложный механизм как театр. Невозможно не заметить как вырос уровень нашего Храма Искусств», — отметила постоянная зрительница Драмтеатра Екатерина Меньшикова.
Фото: ВК Евгения Терешина
«Я работаю в Тюменском Большом драматическом театре с 2009 года. В марте 2011 его директором стал человек с большим сердцем, добрый и отзывчивый, талантливый руководитель и актер Сергей Вениаминович Осинцев. Все эти годы он вместе со своей командой проделывал колоссальную и очень сложную работу. Именно Сергей Вениаминович сделал ТБДТ интересным, развивающимся и перспективным театром», — отметила актриса Евгения Казакова.

По словам еще одной актрисы Драмтеатра Евгении Терешиной, Сергей Осинцев был человеком, который любил театр до безумия и вкладывал в него свою душу.

Фото: ВК Наталья Аузина
«Сергей Вениаминович стал настоящим ПАПОЙ для нашей театральной семьи! Тюменский БДТ стал действительно одним из лучших региональных театров России. И та команда менеджеров, актеров, технических специалистов и служб является примером для многих», — отметила в свою очередь актриса Наталья Аузина.
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Напомним, руководитель Тюменского драматического театра Сергей Осинцев и его заместитель Александр Чурсин были арестованы по подозрению в мошенничестве 18 июля. По предварительной информации, они готовили договоры на совместный прокат спектаклей с организацией, руководителем которой являлся Чурсин, занижая доход. В результате чего похитили из бюджета порядка 14 миллионов рублей.

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