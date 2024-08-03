Девять человек вывели из горящего дома тюменские пожарные

Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
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Updated Сегодня, 05:41
На момент прибытия пожарных подразделений огонь уже перекинулся на соседнюю квартиру. Из опасной зоны было спасено 9 человек, ещё 8 эвакуированы на свежий воздух.
Общая площадь возгорания составила 40 квадратных метров. К счастью, во время пожара никто не пострадал. В настоящее причина возникновения огня устанавливается.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 30 июля на АЗС на Московском тракте взорвалась цистерна с пропаном. Позже выяснилось, что автозаправочной станции проводились учения.