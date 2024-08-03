Девять человек вывели из горящего дома тюменские пожарные

В Тюмени пожарные спасли 9 человек

ЧП произошло в пятницу вечером на улице Мира, 33. В 4-этажном жилом доме загорелась одна из квартир. На место происшествия были направлены 8 единиц техники и 23 человека личного состава Главного управления МЧС России по Тюменской области.