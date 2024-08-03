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В Тюмени пожарные спасли 9 человек

Девять человек вывели из горящего дома тюменские пожарные

3 августа 2024, 05:39
Фото: МЧС

В Тюмени пожарные спасли 9 человек

ЧП произошло в пятницу вечером на улице Мира, 33. В 4-этажном жилом доме загорелась одна из квартир. На место происшествия были направлены 8 единиц техники и 23 человека личного состава Главного управления МЧС России по Тюменской области.

На момент прибытия пожарных подразделений огонь уже перекинулся на соседнюю квартиру. Из опасной зоны было спасено 9 человек, ещё 8 эвакуированы на свежий воздух.

Фото: МЧС

Общая площадь возгорания составила 40 квадратных метров. К счастью, во время пожара никто не пострадал. В настоящее причина возникновения огня устанавливается.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 30 июля на АЗС на Московском тракте взорвалась цистерна с пропаном. Позже выяснилось, что автозаправочной станции проводились учения.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Пожар#МЧС#Эвакуация
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