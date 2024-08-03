Тюменка Александра Маслакова покинула шоу «Последний герой»

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 05:24
Updated Сегодня, 05:24
Во время голосования на выбывание против Александры проголосовали большинство участников.
«Большинство голосов против Александры Маслаковой. Твой путь в проекте „Последний герой“ подошел к концу, твой огонь гаснет», — сообщила ведущая проекта Ксения Бородина.
Александра в свою очередь поблагодарила соплеменников за совместное участие в проекте. В своем тг-канале девушка сообщила, что сложно пережила своё поражение на шоу «Последний Герой» и только сейчас начала восстанавливаться.
«Жаль, что игра повернулась не в мою сторону, но это игра и надо научиться отпускать. Я наделала много ошибок, но была собой. А значит, была честной», — отметила тюменка.
Ранее «Наш Город» писал, что житель Тюмени Андрей Зубенко одержал победу в финальной игре пятой серии шоу «Выжить в Дубае». Он выиграл в двух испытаниях: «Черное и белое» и «Извилистый путь».