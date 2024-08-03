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Updated Сегодня, 05:24

Тюменка Александра Маслакова покинула шоу «Последний герой»

Тюменка Александра Маслакова покинула шоу «Последний герой»

3 августа 2024, 05:22
Фото: тг-канал Саша Маслакова
Реалити-шоу «Последний герой» покинула одна из самых ярких участниц проекта, вождь племени «Медведи» — телеведущая, модель из Тюмени Анна Маслакова. Девушка принимала участие в шоу во второй раз — впервые в 2021 году. Но также как и в первый раз одержать победу в проекте ей не удалось.

Во время голосования на выбывание против Александры проголосовали большинство участников.

«Большинство голосов против Александры Маслаковой. Твой путь в проекте „Последний герой“ подошел к концу, твой огонь гаснет», — сообщила ведущая проекта Ксения Бородина.

Александра в свою очередь поблагодарила соплеменников за совместное участие в проекте. В своем тг-канале девушка сообщила, что сложно пережила своё поражение на шоу «Последний Герой» и только сейчас начала восстанавливаться.

«Жаль, что игра повернулась не в мою сторону, но это игра и надо научиться отпускать. Я наделала много ошибок, но была собой. А значит, была честной», — отметила тюменка.

Ранее «Наш Город» писал, что житель Тюмени Андрей Зубенко одержал победу в финальной игре пятой серии шоу «Выжить в Дубае». Он выиграл в двух испытаниях: «Черное и белое» и «Извилистый путь».

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