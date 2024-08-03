Тюменка Александра Маслакова покинула шоу «Последний герой»

Реалити-шоу «Последний герой» покинула одна из самых ярких участниц проекта, вождь племени «Медведи» — телеведущая, модель из Тюмени Анна Маслакова. Девушка принимала участие в шоу во второй раз — впервые в 2021 году. Но также как и в первый раз одержать победу в проекте ей не удалось.