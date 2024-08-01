Zдесьисейчас: в Тюменской области прошли полевые встречи с участниками СВО

Posted 1 августа, 13:00
Published 1 августа, 13:00
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
Этот проект получил поддержку по итогам специального конкурса на предоставление грантов губернатора Тюменской области в 2023 году.
Как отметила начальник управления по вопросам социального обслуживания населения и делам инвалидов департамента соцразвития Тюменской области Гульнара Байматова, социализация и помощь участникам СВО из числа ранее судимых — это новое направление работы региональных социальных служб. В рабочей встрече также приняли участие представители филиала государственного фонда «Защитники Отечества» в Тюменской области, департамента труда и занятости населения Тюменской области, а также некоммерческие организации, оказывающие помощь участникам и ветеранам СВО.
В ходе встречи специалисты рассказали о деятельности учреждений и организаций, оказывающих различные виды помощи, ответили на вопросы. Психологический тренинг провел Сергей Асатуров, психолог Центра социальной помощи семье и детям Ростова-на-Дону.
Справочно: обратиться за консультацией по вопросам социализации и помощи участникам СВО из числа ранее судимых в Тюменской области можно в Областной центр социальной адаптации и ресоциализации по телефону 62-78-22.
В Тюменской области системно выстроена работа по комплексному сопровождению и реабилитации участников СВО. Именно поэтому в феврале 2024 года наш регион стал площадкой для межрегиональной конференция «Принципы и подходы к организации комплексного сопровождения и реабилитации участников специальной военной операции», в которой приняли участие более 600 специалистов. По итогам конференции разработан межведомственный Алгоритм работы с участниками СВО из числа лиц, имеющих инвалидность, и ранее судимых, который позволяет выстраивать организационную модель маршрутизации данной категории граждан, оперативно и комплексно решать их проблемы, помогать адаптироваться к новым жизненным условиям, оказывать адресное сопровождение.
Активное участие в этой работе принимают и некоммерческие организации. В 2023 году во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина* в Тюменской области впервые прошел специальный (дополнительный) конкурс на предоставление грантов губернатора Тюменской области по направлениям «Социальное обслуживание, социальная поддержка участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей» и «Социальная адаптация и психологическая поддержка участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей». По итогам конкурса было поддержано 18 проектов на общую сумму 25 млн рублей, дополнительно выделенных с этой целью из областного бюджета.