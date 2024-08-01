Zдесьисейчас: в Тюменской области прошли полевые встречи с участниками СВО

В Тюменской области системно выстроена работа по комплексному сопровождению и реабилитации участников СВО. Именно поэтому в феврале 2024 года наш регион стал площадкой для межрегиональной конференция «Принципы и подходы к организации комплексного сопровождения и реабилитации участников специальной военной операции», в которой приняли участие более 600 специалистов. По итогам конференции разработан межведомственный Алгоритм работы с участниками СВО из числа лиц, имеющих инвалидность, и ранее судимых, который позволяет выстраивать организационную модель маршрутизации данной категории граждан, оперативно и комплексно решать их проблемы, помогать адаптироваться к новым жизненным условиям, оказывать адресное сопровождение.