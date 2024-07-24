На госуслугах появились региональные меры поддержки для тюменских участников СВО

Posted 24 июля, 12:30
Published 24 июля, 12:30
Modified Сегодня, 06:40
Updated Сегодня, 06:40
Через сервис «Поддержка мобилизованных граждан и членов их семей» на едином портале государственных и муниципальных услуг можно подать заявление на получение мер социальной поддержки. Недавно список пополнился 14 дополнительными мерами поддержки, среди которых:
Бесплатный проезд на автомобильном транспорте общего пользования городского и пригородного сообщения;
Предоставление путёвок «Мать и дитя» для детей в возрасте от 3 до 6 лет включительно с сопровождением одного из родителей или иных представителей ребёнка;
Единовременная выплата в связи с гибелью или смертью участника специальной военной операции (СВО) в размере 3 000 000 рублей;
Предоставление бесплатных путёвок детям в возрасте от 6 до 17 лет включительно в детские лагеря и центры Тюменской области;
Ежемесячное пособие в размере 5 000 рублей проживающим в Тюменской области семьям погибших (умерших);
Единовременная выплата в связи с ранением, контузией, травмой или увечьем в размере 1 000 000 рублей;
Предоставление детских реабилитационных путёвок для детей в возрасте от 3 до 17 лет включительно;
Единовременная выплата лицу, взявшему на себя обязанности по организации погребения;
Ежемесячная выплата в размере 5 000 рублей инвалидам вследствие военной травмы, полученной в результате боевых действий;
Обеспечение бесплатной оздоровительной путёвкой на 14 календарных дней пожилых членов семей погибших;
Социальное обслуживание в полустационарной форме;
Бесплатная оздоровительная путёвка на 14 календарных дней в центр оздоровления и реабилитации «Красная гвоздика» (с сопровождением или без сопровождения);
Предоставление гражданам старше 65 лет и инвалидам услуг по доставке мобильной бригадой в медицинские организации и организации социального обслуживания;
Единовременная выплата в связи с ранением, контузией, травмой, увечьем, полученными при участии в специальной военной операции.
Получить консультацию по мерам поддержки можно записавшись на консультацию в государственный фонд «Защитники Отечества» на портале госуслуг.