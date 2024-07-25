За 10 лет в Тюменскую область переехали более 3,3 тыс. бывших соотечественников

В Тюменской области уже более десяти лет реализуется программа переселения соотечественников, в нее входят 24 территории вселения. С 2013 года регион принял более 3300 соотечественников и членов их семей, предоставляя им не только материальную поддержку, но и помогая интегрироваться в общество.