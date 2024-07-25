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Posted 25 июля, 11:54

Published 25 июля, 11:54

Modified Сегодня, 03:29

Updated Сегодня, 03:29

За 10 лет в Тюменскую область переехали более 3,3 тыс. бывших соотечественников

За 10 лет в Тюменскую область переехали более 3,3 тыс. бывших соотечественников

25 июля 2024, 11:54
Фото: 1MI
По программе переселения соотечественников, которая действует в России с 2013 года, в Тюменскую область на постоянное место жительство приехали более 3 300 иностранцев. Об этом сегодня, 25 июля, рассказали в региональном дептруда.

В Тюменской области уже более десяти лет реализуется программа переселения соотечественников, в нее входят 24 территории вселения. С 2013 года регион принял более 3300 соотечественников и членов их семей, предоставляя им не только материальную поддержку, но и помогая интегрироваться в общество.

Программа предлагает участникам ряд преимуществ, делая переезд в Тюменскую область максимально комфортным и успешным: упрощенное получение гражданства, финансовая помощь и социальная интеграция.

Тюменская область привлекает соотечественников своими природными богатствами, высоким уровнем жизни и развитой инфраструктурой.

Больше всего соотечественников приезжает в Тюменскую область из Казахстана (75% от общего количества), где, по статистике, проживает значительное количество русскоязычного населения. Также в регион прибывают соотечественники из Таджикистана (14,3%) и Германии (10,7%).

С начала 2024 года в Тюменскую область прибыло 19 соотечественников с членами семей, всего 56 человек, включая 20 детей. Большинство из них выбрали для проживания города Ялуторовск, Ишим, Тобольск и Заводоуковский городской округ.

Прибывшие соотечественники привносят в регион свой опыт, знания и навыки, занимая вакансии, долгое время остававшиеся незанятыми. Работодатели отмечают профессионализм и трудолюбие соотечественников, что делает их ценным кадровым ресурсом для региона.

Чтобы получить консультацию по вопросам участия в программе переселения соотечественников, можно обратиться к специалистам департамента труда и занятости населения Тюменской области по телефонам: (3452) 42-60-33, 42-61-26 или прочитать на сайте «Переселение соотечественников».

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