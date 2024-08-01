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Published Сегодня, 10:55

Modified Сегодня, 10:57

Updated Сегодня, 10:57

Владелец тюменского завода вошел в список богатейших людей мира

Владелец тюменского завода вошел в список богатейших людей мира

1 августа 2024, 10:55
Фото: Изображение Midjourney
Российский предприниматель и управленец, один из владельцев компаний «Сибур» и «Новатэк» Леонид Михельсон оказался в списке 500 самых богатых людей по всему миру.

По информации издания Bloomberg, российский бизнесмен, совладелец завода в Тюменской области занимает 72 строчку в рейтинге самых богатых людей мира. По состоянию на 1 августа его состояние составляет 25,7 миллиардов долларов.

Стоит отметить, что еще в июне этого года Леонид Михельсон занимал 70 место в аналогичном рейтинге.

Тобольский комбинат «ЗапСибНефтехим», который принадлежит холдингу «Сибур», является одним из крупнейших производственных комплексов в области развития нефтегазохимии.

Сфера услуг VS заводы: почему работники бегут из богатой Тюмени в нищий Курган?
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Ранее издание «Наш город» писало о том, почему работники бегут из богатой Тюмени в нищий Курган.

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