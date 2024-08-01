Владелец тюменского завода вошел в список богатейших людей мира

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
По информации издания Bloomberg, российский бизнесмен, совладелец завода в Тюменской области занимает 72 строчку в рейтинге самых богатых людей мира. По состоянию на 1 августа его состояние составляет 25,7 миллиардов долларов.
Стоит отметить, что еще в июне этого года Леонид Михельсон занимал 70 место в аналогичном рейтинге.
Тобольский комбинат «ЗапСибНефтехим», который принадлежит холдингу «Сибур», является одним из крупнейших производственных комплексов в области развития нефтегазохимии.