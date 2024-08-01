Богатство, страсти и разрушение. Таро-гороскоп для тюменцев на август 2024 года

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
Гадалка Наталья Зира отмечает, что ретроградный Меркурий, который будет оказывать влияние на тюменцев с 5 по 28 августа отразится на всех знаках зодиака, однако некоторым будет значительно проще в этот период и порою будет даже получаться извлекать выгоду из проблемных ситуаций.
Несмотря на неблагоприятное движение Меркурия, овнам прогноз сулит успешный месяц. Но при одном условии — представители этого знака зодиака будут придерживаться ранее построенных планов и не будут поддаваться на провокации, внося кардинальные коррективы. Важно стараться сохранять хорошее расположение духа и принимать помощь от близких людей.
Тельцов тоже относят к числу людей, которым ретроградный Меркурий не помешает реализовать задуманное. Мистик Зира отмечает, что представителей этого знака ждет масса встреч и полезных знакомств. Однако важно прислушиваться к себе и не всегда доверять тем, кто кажется благодетелем. Также стоит особенно осторожно обращаться с финансами, есть риск серьезно просесть в доходах.
Близнецам в августе придется непросто. Активное давление будут оказывать не только посторонние люди, но и близкие. Крайне высок риск потерять то что ранее добывалось большим трудом. Причем речь также может касаться отношений и семьи. Также в августе близнецы могут столкнуться с нехорошими умыслами и завистливыми намерениями коллег.
Ракам напротив стоит расслабиться в августе и насладиться временем с родственниками и друзьями. Они могут помочь справиться с неурядицами которые обещают быть неглобальными и малозначимыми. Также представителям этого знака не стоит бояться перемен если они не вызывают внутреннего отторжения. Доверьтесь своему чутью и оставайтесь в потоке событий.
Львов мистик Зира называет хозяевами месяца. Несмотря на ретроградное движение Меркурия месяц для них будет очень удачным и поток этого успеха перекрыть будет сложно. Львам можно смело приступать к новым проектам и реализовать самые смелые мечты. Также представителей этого знака зодиака ждет неожиданное обогащение, не связанное с основным источником дохода.
Конфликтами в сесье или личных отношениях может обернуться месяц для дев. Высок риск столкнуться с изменой или даже самому свернуть не туда. В течение августа у дев будет много причин для конфликтов, однако важно стараться решать проблемы максимально мягко, чтобы избежать дальнейших сожалений о содеянном.
Весы в этом месяце ждет трансформация, противиться которой точно не стоит, так как это может негативно сказаться на деловых и личных отношениях. Мистик Зира советует оставаться в этом месяце мягкими и спокойными, чтобы трансформация пошла вам на пользу.
Карты обещают представителям этого знака зодиака успех в романтических отношениях, особенно яркие положительные эмоции и поток вдохновения. Последним стоит воспользоваться для построение планов на осень и зиму.
Скорпионов в августе ждет наплыв мистики. Вы будете получать много знаков от вселенной и сможете даже видеть вещие сны. Если вы уделите этим знакам особое внимание, то сможете справиться с проблемами, которые встанут на вашем пути. Также не стоит отказываться от помощи со стороны, вам рекомендуют прислушаться к советам близких, особенно женщин.
Стрельцов в августе ждет испытания на работе. Месяц будет очень непростым и сулит много конфликтных моментов. Моментами будет казаться, что жизнь разрешается, однако важно набраться сил и пересилить этот непростой период вашей жизни. Будьте готовы, что проблемы отразятся на вашем финансовом благополучии, а потому старайтесь не совершать крупных покупок.
Козерогов в этом месяце ждет реализация главной цели, поставленной на год. также август сулит приятную встречу, которая принесет выгоду и подарит вам душевное спокойствие. Вас ждет долгожданный и заслуженный отдых. Рабочие задачи будут решаться будто бы сами собой и не потребуют от вас повышенных усилий.
Водолеи в августе будут сильно страдать от перепадов настроения и на этой волне могут наворотить дел, которые пагубно скажется на ближайшем будущем., а потому важно работать со своим состоянием и больше отдыхать. Стоит посвятить себя творчеству и не так часто организовывать встречи.
Рыб август готов поддержать в любых начинаниях. Карты говорят о том, что этот знак зодиака ждет благоприятный месяц, наполненный теплыми впечатлениями, которые будут приходить преимущественно из романтической сферы вашей жизни.