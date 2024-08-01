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Posted Сегодня, 10:10

Published Сегодня, 10:10

Modified Сегодня, 10:12

Updated Сегодня, 10:12

Гадалка составила Таро-гороскоп для тюменцев на август 2024 года.

Богатство, страсти и разрушение. Таро-гороскоп для тюменцев на август 2024 года

1 августа 2024, 10:10
Фото: 1MI
Гадалка составила Таро-гороскоп для тюменцев на август 2024 года.

Гадалка составила Таро-гороскоп для тюменцев на август 2024 года

Август, по прогнозам, астрологов, будет месяцем серьезных испытаний. Влияние на людей будет оказывать не только ретроградный Меркурий, карты тоже сулят непростые времена.

Гадалка Наталья Зира отмечает, что ретроградный Меркурий, который будет оказывать влияние на тюменцев с 5 по 28 августа отразится на всех знаках зодиака, однако некоторым будет значительно проще в этот период и порою будет даже получаться извлекать выгоду из проблемных ситуаций.

Овен

Несмотря на неблагоприятное движение Меркурия, овнам прогноз сулит успешный месяц. Но при одном условии — представители этого знака зодиака будут придерживаться ранее построенных планов и не будут поддаваться на провокации, внося кардинальные коррективы. Важно стараться сохранять хорошее расположение духа и принимать помощь от близких людей.

Телец

Тельцов тоже относят к числу людей, которым ретроградный Меркурий не помешает реализовать задуманное. Мистик Зира отмечает, что представителей этого знака ждет масса встреч и полезных знакомств. Однако важно прислушиваться к себе и не всегда доверять тем, кто кажется благодетелем. Также стоит особенно осторожно обращаться с финансами, есть риск серьезно просесть в доходах.

Близнецы

Близнецам в августе придется непросто. Активное давление будут оказывать не только посторонние люди, но и близкие. Крайне высок риск потерять то что ранее добывалось большим трудом. Причем речь также может касаться отношений и семьи. Также в августе близнецы могут столкнуться с нехорошими умыслами и завистливыми намерениями коллег.

Рак

Ракам напротив стоит расслабиться в августе и насладиться временем с родственниками и друзьями. Они могут помочь справиться с неурядицами которые обещают быть неглобальными и малозначимыми. Также представителям этого знака не стоит бояться перемен если они не вызывают внутреннего отторжения. Доверьтесь своему чутью и оставайтесь в потоке событий.

Лев

Львов мистик Зира называет хозяевами месяца. Несмотря на ретроградное движение Меркурия месяц для них будет очень удачным и поток этого успеха перекрыть будет сложно. Львам можно смело приступать к новым проектам и реализовать самые смелые мечты. Также представителей этого знака зодиака ждет неожиданное обогащение, не связанное с основным источником дохода.

Дева

Конфликтами в сесье или личных отношениях может обернуться месяц для дев. Высок риск столкнуться с изменой или даже самому свернуть не туда. В течение августа у дев будет много причин для конфликтов, однако важно стараться решать проблемы максимально мягко, чтобы избежать дальнейших сожалений о содеянном.

Весы

Весы в этом месяце ждет трансформация, противиться которой точно не стоит, так как это может негативно сказаться на деловых и личных отношениях. Мистик Зира советует оставаться в этом месяце мягкими и спокойными, чтобы трансформация пошла вам на пользу.

Карты обещают представителям этого знака зодиака успех в романтических отношениях, особенно яркие положительные эмоции и поток вдохновения. Последним стоит воспользоваться для построение планов на осень и зиму.

Скорпион

Скорпионов в августе ждет наплыв мистики. Вы будете получать много знаков от вселенной и сможете даже видеть вещие сны. Если вы уделите этим знакам особое внимание, то сможете справиться с проблемами, которые встанут на вашем пути. Также не стоит отказываться от помощи со стороны, вам рекомендуют прислушаться к советам близких, особенно женщин.

Стрелец

Стрельцов в августе ждет испытания на работе. Месяц будет очень непростым и сулит много конфликтных моментов. Моментами будет казаться, что жизнь разрешается, однако важно набраться сил и пересилить этот непростой период вашей жизни. Будьте готовы, что проблемы отразятся на вашем финансовом благополучии, а потому старайтесь не совершать крупных покупок.

Козерог

Козерогов в этом месяце ждет реализация главной цели, поставленной на год. также август сулит приятную встречу, которая принесет выгоду и подарит вам душевное спокойствие. Вас ждет долгожданный и заслуженный отдых. Рабочие задачи будут решаться будто бы сами собой и не потребуют от вас повышенных усилий.

Водолей

Водолеи в августе будут сильно страдать от перепадов настроения и на этой волне могут наворотить дел, которые пагубно скажется на ближайшем будущем., а потому важно работать со своим состоянием и больше отдыхать. Стоит посвятить себя творчеству и не так часто организовывать встречи.

Рыбы

Рыб август готов поддержать в любых начинаниях. Карты говорят о том, что этот знак зодиака ждет благоприятный месяц, наполненный теплыми впечатлениями, которые будут приходить преимущественно из романтической сферы вашей жизни.

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