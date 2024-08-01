Богатство, страсти и разрушение. Таро-гороскоп для тюменцев на август 2024 года

Скорпионов в августе ждет наплыв мистики. Вы будете получать много знаков от вселенной и сможете даже видеть вещие сны. Если вы уделите этим знакам особое внимание, то сможете справиться с проблемами, которые встанут на вашем пути. Также не стоит отказываться от помощи со стороны, вам рекомендуют прислушаться к советам близких, особенно женщин.