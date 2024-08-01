YouTube все? Тюменцы массово жалуются на отключение видеохостинга

Конфликт с YouTube связан с тем что сервис принадлежит недружественной стране, а точнее американскому Google, которая на волне санкций «покинула» Россию. Однако поначалу на работе сервиса это значительно не сказалось. Проблемы возникли на фоне того, что площадка нарушала установленные в РФ законы, из-за чего сервис и начали «замедлять», о чем говорит глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.