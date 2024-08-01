YouTube все? Тюменцы массово жалуются на отключение видеохостинга

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
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Updated Сегодня, 08:24
По всей стране в течение последнего месяца жалуются на проблемы с YouTube. Пользователи сообщают о том, что видеоролики не загружаются вовсе или же это происходит очень медленно. Опрос «Нашего города» показал, что примерно у половины тюменцев хостинг стал работать медленнее. Действительно ли сервис замедляют?
Конфликт с YouTube связан с тем что сервис принадлежит недружественной стране, а точнее американскому Google, которая на волне санкций «покинула» Россию. Однако поначалу на работе сервиса это значительно не сказалось. Проблемы возникли на фоне того, что площадка нарушала установленные в РФ законы, из-за чего сервис и начали «замедлять», о чем говорит глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
«„Деградация» YouTube — вынужденный шаг, направленный не против российских пользователей, а против администрации иностранного ресурса, который по-прежнему считает, что может безнаказанно нарушать и игнорировать наше законодательство», — обозначил политик.
Он также говорит о том, что «деградация» касается только декстопных версий, мобильные приложения должны работать, как и раньше.
Также недавно YouTube заблокировал ряд каналов российских артистов, среди которых ресурсы певца SHAMAN, Полины Гагариной, Юлии Чичериной, Олега Газманова, Григория Лепса. К тому же сервис закрывал доступ к 40 новостным российским каналам.
Отметим, что в России уже давно пытаются создать собственный аналог видеохостинга, но пока Rutube не пользуется особой популярностью. Сейчас, по заявлениям депутатов, ведется работа над другим аналогом американского сервиса.
По почему сервис замедлился не у всех? И как «деградация» возможна с технической точки зрения?
Как рассказал «Нашему городу» IT-специалист Даниил Нечаев, на работу видеохостинга оказывают влияние два фактора, наслаивающиеся друг на друга.
«Многие говорят об этом как о двух версиях, но на деле одно накладывается на другое. С начала санкций никто серверы местные не обслуживал и закономерно, что работать система начала значительно хуже. Но уже и из официальных заявлений следует, что есть в этом вопросе и стороннее влияние», — говорит специалист.
Говоря о стороннем влиянии, Нечаев имет ввиду ряд провайдеров, которые и «замедляют» работу сервиса. Именно поэтому проблема наблюдаются только у части населения.
«Если объяснять попроще, то есть „железка“, которая и является „ютубом“, провайдеры нам дают к ней доступ. Ослабить его в силах провайдера. А потому скорее всего ряд провайдеров выполняет эту задачу и именно у этих пользователей возникают проблемы», — объясняет Нечаев.
Он указывает, что смена провайдера может решить проблему с загрузкой.
Однако политолог Максим Дерябин также говорит о том, что задача «замедления» могла быть дана провайдерам на фоне антигосударственных «выступлений» хостинга. А потому все больше поставщиков могут стать исполнителями задачи.
«Выходки с блокировками звезд и новостных порталов не могли просто принять и проигнорировать. Такое решение — это отпор сервису, который ведет антигосударственную деятельность, хостинг считают информационным оружием», — говорит специалист.
На фоне проблем с работой сервиса ходят слухи о том, что его могут полностью заблокировать к началу осени. Однако пока официальные источники опровергают эти домыслы.
«Это маловероятно. К тому же прекрасно все понимают, что ищущий обрящет. Пока заметно, что идет постепенный переход на отечественные платформы, но аналога у американского сервиса пока нет. И до этих пор вряд ли доступ будут блокировать», — уверен Нечаев.
К тому же, как говорят специалисты, основная задача сейчас — мягко отучить пользователей от сервиса, сделав его неудобным. Блокировка будет возможна лишь после того, как значительная часть аудитории перейдет к аналогам.
Однако многие политики и другие известные личности вступаются за платформу. Так Депутат Госдумы Ксения Горячева выступила против инициативы снизить скорость видеохостинга YouTube. Она, как и многие, отметила, что это пагубно сказывается на деятельности выплачивающих налоги россиян, которая связана с платформой. Политологи говорят о том, что на фоне такого протеста планы по блокировке сервиса вряд ли будут реализованы в ближайшее время.