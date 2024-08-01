Пустые полки и низкие зарплаты продавцов: как справляется ритейл в Тюмени с кризисом?

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
В разгар туристического сезона в Ярославле, Костроме и других городах Золотого кольца России магазинные полки неожиданно опустели. Сообщения о перебоях с поставками продуктов начали появляться в соцсетях и СМИ в первой декаде июля, пишет «НИ».
«В июне исчезли некоторые товары из моего постоянного списка покупок. В июле стало плохо с водой и квасом, к середине месяца воды почти не осталось, немного минералки можно найти. Газированные напитки практически исчезли, полки пустые», — рассказала жительница Костромы Ольга Ефлова.
Она сделала фото полупустых полок в «Пятерочке». По ее наблюдениям, еще 11 июля пустых участков на полках было немного, но к 22 июля торговые залы напоминали эпоху тотального дефицита. Товаров на стеллажах практически не осталось.
Еще хуже ситуация оказалась в Ярославле. Жители города жаловались на полностью пустые полки супермаркетов. Вскоре стало известно, что аналогичная ситуация наблюдается и в Ивановской, и Владимирской областях.
На жалобы потребителей владелец сетей «Пятерочка», «Перекресток» и X5 Group сообщил, что проблема вызвана нехваткой рабочей силы, в том числе из-за отъезда мигрантов.
По информации пресс-службы X5 Group, в распределительном центре в Ярославской области наблюдается сезонная нехватка рабочей силы, связанная с отъездом мигрантов на родину.
«Для решения таких проблем мы привлекаем дополнительные трудовые ресурсы из соседних регионов России, где нет проблем с комплектацией штата», — сообщили в пресс-службе X5.
В компании добавили, что сейчас максимально оперативно обеспечивают магазины всеми необходимыми товарами и ожидают улучшения ситуации в ближайшее время.
По данным рекрутинговых платформ «Авито», Superjob и Head Hunter, сегодня в Тюмени продавцам, к примеру «Пятерочки», при полной занятости предлагают зарплату от 33 тысяч рублей до вычета налогов. Старшие продавцы зарабатывают от 43 тысяч рублей, а директора магазинов — от 54 тысяч рублей.
В Костромской области продавцу предлагают 35-42 тыс. рублей до вычета налогов, в районах — 28-38 тыс. «грязными». Старшим продавцам платят 33-39 тыс. рублей, а директорам магазинов — 50,7-80 тыс. рублей.
По словам рекрутера из Костромы Лидии Меленцовой, полностью насытить рынок труда после отъезда значительной части мигрантов удается не везде. Многие местные жители не хотят работать в магазинах за предлагаемые деньги. Зарплаты рядовых работников в торговле существенно ниже средних доходов по региону.
«Если год назад продавцам предлагали 20-25 тысяч рублей, то сейчас, когда средняя зарплата по области 45-50 тысяч, ставки поднялись до 30-35 тысяч. Но многие работодатели предупреждают, что придется работать по 12 часов и разгружать тяжести. Не все к этому готовы, а те, кто готов, предпочитают идти на заводы, где зарплаты вдвое выше», — объяснила специалист по подбору персонала.
По прогнозам эксперта в области управления персоналом Института экономики роста им. Столыпина, к. э. н. Татьяны Кожевниковой, напряженность на рынке труда будет сохраняться в течение ближайших 6-7 лет. Возвращение мигрантов на прежний уровень не решит проблему. Единственным устойчивым решением дефицита кадров она считает замену людей роботами, ИИ и автоматизацией.
В сфере ретейла уже внедряются кассы самообслуживания, снижая зависимость от персонала. Однако полностью заменить людей невозможно. Некоторые компании пытаются решать проблему за счет сверхурочных, что приводит к опасным последствиям, включая случаи смертельных переработок.