Пустые полки и низкие зарплаты продавцов: как справляется ритейл в Тюмени с кризисом?

По данным рекрутинговых платформ «Авито», Superjob и Head Hunter, сегодня в Тюмени продавцам, к примеру «Пятерочки», при полной занятости предлагают зарплату от 33 тысяч рублей до вычета налогов. Старшие продавцы зарабатывают от 43 тысяч рублей, а директора магазинов — от 54 тысяч рублей.