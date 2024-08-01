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Published Сегодня, 12:46

Modified Сегодня, 12:48

Updated Сегодня, 12:48

Мигрантов нет, работать некому: почему в Тюмени и других городах РФ пропали продукты

Пустые полки и низкие зарплаты продавцов: как справляется ритейл в Тюмени с кризисом?

1 августа 2024, 12:46
Фото: 1MI
Мигрантов нет, работать некому: почему в Тюмени и других городах РФ пропали продукты

Тюменский ритейл рассказал, как справляется с кризисом

В Тюмени и других городах Центральной России пустеют полки магазинов. Ритейлеры объясняют ситуацию не продуктовым дефицитом, а катастрофической нехваткой рабочих рук и отъездом мигрантов.
Сюжет
Магазин

В разгар туристического сезона в Ярославле, Костроме и других городах Золотого кольца России магазинные полки неожиданно опустели. Сообщения о перебоях с поставками продуктов начали появляться в соцсетях и СМИ в первой декаде июля, пишет «НИ».

«В июне исчезли некоторые товары из моего постоянного списка покупок. В июле стало плохо с водой и квасом, к середине месяца воды почти не осталось, немного минералки можно найти. Газированные напитки практически исчезли, полки пустые», — рассказала жительница Костромы Ольга Ефлова.

Она сделала фото полупустых полок в «Пятерочке». По ее наблюдениям, еще 11 июля пустых участков на полках было немного, но к 22 июля торговые залы напоминали эпоху тотального дефицита. Товаров на стеллажах практически не осталось.

Еще хуже ситуация оказалась в Ярославле. Жители города жаловались на полностью пустые полки супермаркетов. Вскоре стало известно, что аналогичная ситуация наблюдается и в Ивановской, и Владимирской областях.

Мигранты как исчезающий ресурс

На жалобы потребителей владелец сетей «Пятерочка», «Перекресток» и X5 Group сообщил, что проблема вызвана нехваткой рабочей силы, в том числе из-за отъезда мигрантов.

По информации пресс-службы X5 Group, в распределительном центре в Ярославской области наблюдается сезонная нехватка рабочей силы, связанная с отъездом мигрантов на родину.

«Для решения таких проблем мы привлекаем дополнительные трудовые ресурсы из соседних регионов России, где нет проблем с комплектацией штата», — сообщили в пресс-службе X5.

В компании добавили, что сейчас максимально оперативно обеспечивают магазины всеми необходимыми товарами и ожидают улучшения ситуации в ближайшее время.

Владелец сетей «Пятерочка», «Перекресток» и X5 Group сообщил, что проблема вызвана нехваткой рабочей силы, в том числе из-за отъезда мигрантовВладелец сетей «Пятерочка», «Перекресток» и X5 Group сообщил, что проблема вызвана нехваткой рабочей силы, в том числе из-за отъезда мигрантов
Владелец сетей «Пятерочка», «Перекресток» и X5 Group сообщил, что проблема вызвана нехваткой рабочей силы, в том числе из-за отъезда мигрантов
Фото: 1MI

Дефицит кадров и низкие зарплаты в регионах

По данным рекрутинговых платформ «Авито», Superjob и Head Hunter, сегодня в Тюмени продавцам, к примеру «Пятерочки», при полной занятости предлагают зарплату от 33 тысяч рублей до вычета налогов. Старшие продавцы зарабатывают от 43 тысяч рублей, а директора магазинов — от 54 тысяч рублей.

В Костромской области продавцу предлагают 35-42 тыс. рублей до вычета налогов, в районах — 28-38 тыс. «грязными». Старшим продавцам платят 33-39 тыс. рублей, а директорам магазинов — 50,7-80 тыс. рублей.

В Тюмени продавцам «Пятерочки» при полной занятости предлагают зарплату от 33 тысяч рублей до вычета налоговВ Тюмени продавцам «Пятерочки» при полной занятости предлагают зарплату от 33 тысяч рублей до вычета налогов
В Тюмени продавцам «Пятерочки» при полной занятости предлагают зарплату от 33 тысяч рублей до вычета налогов
Фото: скриншот/tyumen.hh.ru
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Кто заменит мигрантов?

По словам рекрутера из Костромы Лидии Меленцовой, полностью насытить рынок труда после отъезда значительной части мигрантов удается не везде. Многие местные жители не хотят работать в магазинах за предлагаемые деньги. Зарплаты рядовых работников в торговле существенно ниже средних доходов по региону.

«Если год назад продавцам предлагали 20-25 тысяч рублей, то сейчас, когда средняя зарплата по области 45-50 тысяч, ставки поднялись до 30-35 тысяч. Но многие работодатели предупреждают, что придется работать по 12 часов и разгружать тяжести. Не все к этому готовы, а те, кто готов, предпочитают идти на заводы, где зарплаты вдвое выше», — объяснила специалист по подбору персонала.
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По прогнозам эксперта в области управления персоналом Института экономики роста им. Столыпина, к. э. н. Татьяны Кожевниковой, напряженность на рынке труда будет сохраняться в течение ближайших 6-7 лет. Возвращение мигрантов на прежний уровень не решит проблему. Единственным устойчивым решением дефицита кадров она считает замену людей роботами, ИИ и автоматизацией.

В сфере ретейла уже внедряются кассы самообслуживания, снижая зависимость от персонала. Однако полностью заменить людей невозможно. Некоторые компании пытаются решать проблему за счет сверхурочных, что приводит к опасным последствиям, включая случаи смертельных переработок.

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#Алина Ибрагимова#Общество#Тюмень#Мигранты#Продукты#Дефицит#Роботы#Магазин
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