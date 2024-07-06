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Published Сегодня, 03:42

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Updated Сегодня, 03:44

Трудовые мигранты увольняются с тюменских заводов

Трудовые мигранты уходят с тюменских заводов и едут работать в Китай и Дубай

6 июля 2024, 03:42
Фото: 1MI

Трудовые мигранты увольняются с тюменских заводов

Для того, чтобы удержать сотрудников работодателям приходится поднимать им заработную плату на 25-30%. Об этом сообщил директор федерального комбината стеновых материалов «Винзер» (ВЗКСМ) Денис Жалнин.

По его словам, также ради восполнения дефицита кадров заводы набирают работников из Казахстана, Пакистана и Индии.

«Проблема кроется сегодня не столько в дефиците кадров на рынке, сколько в их стоимости и создаваемых под них индивидуальных условиях. Если еще лет 5-6 назад мы набирали персонал в пределах 40-50 км от завода, то теперь мы рассматриваем кандидатов со всей России, с индивидуальными условиями по переезду, обеспечению жильем, трудоустройству», — отметил Жалнин.

По его словам, работодателям приходится решать не только вопросы переезда сотрудников, но и устройства их детей в школы/детские сады, подбора рабочих мест для членов семьи, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области зарегистрирован отток мигрантов. Причина — давление силовиков и частые проверки.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Мигранты#Новости тюмени#Дефицит
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