Трудовые мигранты уходят с тюменских заводов и едут работать в Китай и Дубай

Posted Сегодня, 03:42
Published Сегодня, 03:42
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Updated Сегодня, 03:44
По его словам, также ради восполнения дефицита кадров заводы набирают работников из Казахстана, Пакистана и Индии.
«Проблема кроется сегодня не столько в дефиците кадров на рынке, сколько в их стоимости и создаваемых под них индивидуальных условиях. Если еще лет 5-6 назад мы набирали персонал в пределах 40-50 км от завода, то теперь мы рассматриваем кандидатов со всей России, с индивидуальными условиями по переезду, обеспечению жильем, трудоустройству», — отметил Жалнин.
По его словам, работодателям приходится решать не только вопросы переезда сотрудников, но и устройства их детей в школы/детские сады, подбора рабочих мест для членов семьи, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области зарегистрирован отток мигрантов. Причина — давление силовиков и частые проверки.