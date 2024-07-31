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Тюменские полицейские устроили облаву на таксистов — мигрантов

Тюменские полицейские устроили облаву на таксистов — мигрантов

31 июля 2024, 07:55
Фото: ГИБДД Тюменской области
Полицейские Тюмени массово проверяют таксистов. Об этом сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Отмечается, что в проверках вместе с инспекторами участвуют сотрудники по вопросам миграции УМВД.

«Проверяются все необходимые документы и техническое состояние транспортных средств, в которых перевозятся пассажиры», — говорится в сообщении ГИБДД.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени осенью подорожает проезд в такси. По словам одного из владельцев таксопарка, причиной роста цен на проезд в такси станет острый дефицит кадров. В отрасли наблюдается нехватка водителей — из сферы пассажирских перевозок ушли мигранты.

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#Егор Тимофеев#Общество#Тюмень#Тюменская область#Мигранты#Новости тюмени#Такси
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