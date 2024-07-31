Тюменские полицейские устроили облаву на таксистов — мигрантов

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
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Updated Сегодня, 07:57
Отмечается, что в проверках вместе с инспекторами участвуют сотрудники по вопросам миграции УМВД.
«Проверяются все необходимые документы и техническое состояние транспортных средств, в которых перевозятся пассажиры», — говорится в сообщении ГИБДД.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени осенью подорожает проезд в такси. По словам одного из владельцев таксопарка, причиной роста цен на проезд в такси станет острый дефицит кадров. В отрасли наблюдается нехватка водителей — из сферы пассажирских перевозок ушли мигранты.