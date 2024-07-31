Тюменские полицейские устроили облаву на таксистов — мигрантов

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени осенью подорожает проезд в такси. По словам одного из владельцев таксопарка, причиной роста цен на проезд в такси станет острый дефицит кадров. В отрасли наблюдается нехватка водителей — из сферы пассажирских перевозок ушли мигранты.