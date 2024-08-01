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На СВО погиб 58-летний житель Ялуторовска

На СВО погиб 58-летний житель Ялуторовска

1 августа 2024, 08:01
Фото: Изображение Midjourney
В зоне проведения специальной военной операции погиб 58-летний житель Ялуторовска Игорь Присталов. Об этом сообщает администрация города.

Боец заключил контракт в феврале 2024 года. В Ялуторовске долгое время он работал на предприятиях энергетического комплекса.

«С честью и достоинством, проявив стойкость и мужество, наш земляк остался верным Родине. Наша задача — сохранить память о герое. И мы это сделаем», — сообщили в мэрии.
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Фото: Администрация Ялуторовского района

Земляки написали, что Присталов останется примером чести и доблести. Прощание с бойцом состоится в Сретенском Соборе 2 августа, с 12 часов.

Ранее «Наш город» сообщал, что житель Тюменской области Анатолий Жуков погиб в зоне специальной военной операции на Украине. Смертельное ранение военный получил при выполнении боевого задания.

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