«Весь взвод пропал без вести». На запорожском направлении СВО погиб боец из Тобольска

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
В зоне СВО погиб боец из Тюменской области Евгений Моторин. До ухода на передовую мужчина работал вахтой, а свободное время проводил с семьей.
«Евгений проживал в Тобольске, там приобрел квартиру. Работал вахтовым методом на Севере бурильщиком нефтяных скважин. Месяц он был на работе, месяц находился дома с семьей, свободное время проводил с детьми. У него растут два сына. Он водил мальчиков на тренировку и с гордостью смотрел как они занимаются, они — хоккеисты», — рассказала «Нашему городу» бывшая супруга Евгения Виктория
Решение подписать контракт Евгений принял в декабре 2023 года. Об этом он также разговаривал со своими детьми, посвящая их в свои планы.
«Он рассказывал им о ситуации в стране. Говорил, каким должен быть мужчина: храбрый сердцем и духом, должен обладать благородством и мужеством. Много друзей и знакомых были мобилизованы и он посчитал, что нечестным будет — сидеть и ждать», — рассказывает Виктория.
После распределения Евгений попал в воздушно-десантные войска, подготовку проходил во Пскове. Во время выполнения боевых задач на Запорожском направлении стал стрелком третьего десантно-штурмового батальона.
«30 января 2024 года он выходил последний раз на связь со своими детьми. Немного позднее мы узнали, что его взвод без вести пропал в ходе выполнения задач. А после сообщили, что наш Герой погиб в ходе артиллерийского обстрела», — поделилась Виктория.
Прощание с Евгением Моториным прошло 27 июля в селе Вагай. 28 июля ему могло исполниться 33 года.