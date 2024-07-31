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Погибшего десантника похоронили с военными почестями

«Весь взвод пропал без вести». На запорожском направлении СВО погиб боец из Тобольска

31 июля 2024, 13:59
Фото: 1MI
Погибшего десантника похоронили с военными почестями

На запорожском направлении СВО погиб десантник из Тобольска

Очередная похоронка пришла в Тюменскую область из зоны СВО. На Запорожском направлении погиб десантник из Тобольска Евгений Моторин.

В зоне СВО погиб боец из Тюменской области Евгений Моторин. До ухода на передовую мужчина работал вахтой, а свободное время проводил с семьей.

«Евгений проживал в Тобольске, там приобрел квартиру. Работал вахтовым методом на Севере бурильщиком нефтяных скважин. Месяц он был на работе, месяц находился дома с семьей, свободное время проводил с детьми. У него растут два сына. Он водил мальчиков на тренировку и с гордостью смотрел как они занимаются, они — хоккеисты», — рассказала «Нашему городу» бывшая супруга Евгения Виктория
Евгений МоторинЕвгений Моторин
Евгений Моторин
Фото: Администрация Вагайского района
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Решение подписать контракт Евгений принял в декабре 2023 года. Об этом он также разговаривал со своими детьми, посвящая их в свои планы.

«Он рассказывал им о ситуации в стране. Говорил, каким должен быть мужчина: храбрый сердцем и духом, должен обладать благородством и мужеством. Много друзей и знакомых были мобилизованы и он посчитал, что нечестным будет — сидеть и ждать», — рассказывает Виктория.
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После распределения Евгений попал в воздушно-десантные войска, подготовку проходил во Пскове. Во время выполнения боевых задач на Запорожском направлении стал стрелком третьего десантно-штурмового батальона.

«30 января 2024 года он выходил последний раз на связь со своими детьми. Немного позднее мы узнали, что его взвод без вести пропал в ходе выполнения задач. А после сообщили, что наш Герой погиб в ходе артиллерийского обстрела», — поделилась Виктория.

Прощание с Евгением Моториным прошло 27 июля в селе Вагай. 28 июля ему могло исполниться 33 года.

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