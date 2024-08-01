Александр Моор оценил ход выполнения программы «Тобольск настоящий»

«Обновленный сквер, за проект которого проголосовали почти 16 тысяч тоболяков, станет еще одним комфортным местом для прогулок и отдыха в Тобольске. Здесь будут аллея выпускников, площадь для проведения массовых мероприятий, площадка для стрит-арта и многое другое», — отметил глава региона. Работа по созданию сквера идет в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».