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Posted 1 августа, 12:05

Published 1 августа, 12:05

Modified Сегодня, 18:00

Updated Сегодня, 18:00

Александр Моор оценил ход выполнения программы «Тобольск настоящий»

Александр Моор оценил ход выполнения программы «Тобольск настоящий»

1 августа 2024, 12:05
Фото: 1MI
В Тобольске продолжаются работы по созданию Сквера Выпускников в рамках программы «Тобольск настоящий», реализуемой совместными усилиями региональных властей, компании СИБУР и городской администрации. Губернатор Тюменской области Александр Моор посетил этот объект лично.

«Обновленный сквер, за проект которого проголосовали почти 16 тысяч тоболяков, станет еще одним комфортным местом для прогулок и отдыха в Тобольске. Здесь будут аллея выпускников, площадь для проведения массовых мероприятий, площадка для стрит-арта и многое другое», — отметил глава региона. Работа по созданию сквера идет в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Глава региона посетил 15-й микрорайон, где идет строительство автомагистрали М-8. Она соединит проспекты Дзираева и Чаркова и разгрузит дорожно-транспортную сеть города. Эта часть Тобольска стремительно застраивается, поэтому необходимо работать над развитием инфраструктуры, подчеркнул Александр Моор. Автомагистраль планируется ввести в строй до конца года. В результате инфраструктура самого густонаселенного микрорайона Тобольска значительно улучшится: появятся новые тротуары, уличное освещение, ливневая канализация, велодорожка.

В осмотре объектов социальной сферы и благоустройства принял участие новый глава города Тобольска Петр Вагин. Он был избран на этот пост на заседании Тобольской городской Думы.

«В Тобольске сформирована сильная управленческая команда. Горожане и общественные организации переживают за свой город, они видят, как он меняется, и хотят, чтобы такая динамика сохранялась и в будущем. Необходимо выстроить открытый диалог с жителями. Это очень важно, потому что двигаться вперед нужно вместе», — подчеркнул Александр Моор.

В числе актуальных первоочередных задач, стоящих перед городскими органами власти, глава региона назвал дальнейшую модернизацию объектов образования, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, подготовку к отопительному сезону, а также реконструкцию нижнего посада Тобольска. Губернатор пообещал оказать новому главе города необходимую поддержку.

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