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Updated Сегодня, 05:25

Новый водопровод появится на Индустриальной площадке в Тобольске

Новый водопровод появится на Индустриальной площадке в Тобольске

10 июля 2024, 05:23
Фото: 1MI
На индустриальной площадке БСИ-1 в Тобольске стартовало возведение нового водопровода с пожарными гидрантами. Строительство ведется в рамках договора между СУЭНКО и Администрацией Тобольска. Новые сети увеличат перспективы развития 10 городских предприятий и открытия новых производств.

Участок водопроводной сети диаметром 110 мм и общей протяженностью 7,3 км прокладывается методом горизонтально-направленного бурения, что позволяет значительно сократить время производства работ. При проектировании и строительстве трубопровода учтены все нормы пожарной безопасности. В частности, специалисты построят 19 водопроводных колодцев и 7 пожарных гидрантов. Новое оборудование обеспечит пожарную безопасность на всей территории.

Отметим, существующая водопроводная сеть на производственной площадке имеет значительный износ и не обеспечивает надежную подачу воды расположенным на ее территории предприятиям. С вводом в эксплуатацию нового трубопровода у них появится возможность подключиться к централизованной системе водоснабжения.

После завершения монтажных работ на индустриальной площадке БСИ-1, подрядная организация СУЭНКО приступит к прокладке трубопровода вдоль проспекта Дзираева с врезкой в действующую сеть в районе Соколовского водозабора. Строительные мероприятия планируется завершить до конца августа 2024 года, а уже в сентябре благоустройство участков восстановят в полном объеме.

#Общество#Тюменская область#Тобольск#Водоснабжение#Благоустройство#СУЭНКО#Пожарная безопасность#Водопровод
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