Новый водопровод появится на Индустриальной площадке в Тобольске

После завершения монтажных работ на индустриальной площадке БСИ-1, подрядная организация СУЭНКО приступит к прокладке трубопровода вдоль проспекта Дзираева с врезкой в действующую сеть в районе Соколовского водозабора. Строительные мероприятия планируется завершить до конца августа 2024 года, а уже в сентябре благоустройство участков восстановят в полном объеме.