Новый водопровод появится на Индустриальной площадке в Тобольске

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
Modified Сегодня, 05:25
Updated Сегодня, 05:25
Участок водопроводной сети диаметром 110 мм и общей протяженностью 7,3 км прокладывается методом горизонтально-направленного бурения, что позволяет значительно сократить время производства работ. При проектировании и строительстве трубопровода учтены все нормы пожарной безопасности. В частности, специалисты построят 19 водопроводных колодцев и 7 пожарных гидрантов. Новое оборудование обеспечит пожарную безопасность на всей территории.
Отметим, существующая водопроводная сеть на производственной площадке имеет значительный износ и не обеспечивает надежную подачу воды расположенным на ее территории предприятиям. С вводом в эксплуатацию нового трубопровода у них появится возможность подключиться к централизованной системе водоснабжения.
После завершения монтажных работ на индустриальной площадке БСИ-1, подрядная организация СУЭНКО приступит к прокладке трубопровода вдоль проспекта Дзираева с врезкой в действующую сеть в районе Соколовского водозабора. Строительные мероприятия планируется завершить до конца августа 2024 года, а уже в сентябре благоустройство участков восстановят в полном объеме.