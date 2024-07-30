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Posted Сегодня, 09:05

Published Сегодня, 09:05

Modified Сегодня, 09:07

Updated Сегодня, 09:07

Пьяная тюменка с лошадью катала в повозке неадекватных людей

Пьяная тюменка с лошадью катала в повозке неадекватных людей

30 июля 2024, 09:05
Фото: 1MI
На пешеходной улице Дзержинского заметили пьяную женщину с лошадью. Видео опубликовали в социальных сетях.

На кадрах видно, как женщина, явно находящаяся в алкогольном опьянении катает на лошади в гужевой повозке людей. Они шумели и были также пьяны.

«На улице шесть утра. Вот такие работники, мучают лошадей, надо срочно принимать меры», — говорит возмущенный автор видео.
Видео: Социальные сети

Подробности о судьбе животного неизвестны. Также, как и то, привлекут ли нарушителей спокойствия к ответственности.

Ранее «Наш город» сообщал, что водитель Niva протаранил гужевую повозку с лошадью в Тюмени. Пострадали два человека.

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