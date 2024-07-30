Пьяная тюменка с лошадью катала в повозке неадекватных людей

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
На кадрах видно, как женщина, явно находящаяся в алкогольном опьянении катает на лошади в гужевой повозке людей. Они шумели и были также пьяны.
«На улице шесть утра. Вот такие работники, мучают лошадей, надо срочно принимать меры», — говорит возмущенный автор видео.
Подробности о судьбе животного неизвестны. Также, как и то, привлекут ли нарушителей спокойствия к ответственности.
Ранее «Наш город» сообщал, что водитель Niva протаранил гужевую повозку с лошадью в Тюмени. Пострадали два человека.