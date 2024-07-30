Могут начать глупеть? Как интеллект тюменцев связан с их доходами?

Posted Сегодня, 05:59
Published Сегодня, 05:59
Modified Сегодня, 06:01
Updated Сегодня, 06:01
IQ жителей Тюменской области составляет примерно 103,6 балла, тогда как средний показатель по России 98,8. Более высокие показатели фиксируются только в Москве и Санкт-Петербурге. Однако оценку можно считать абстрактной, так как она строится не на массовом тестировании, а на анализе данных международной программы оценки образовательных достижений учащихся. Ее суть заключается в тестировании школьников в направлениях, касающихся не только теоретических знаний, но и умений перенести их на ситуации из реального мира и показать понимание математических и естественно-научных принципов.
«Такой анализ может показывать средний уровень интеллектуализации жителей региона. Ведь складывается этот показатель не только из качества образования, но и из внешней среды. Влияет все, вплоть до городской инфраструктуры», — объясняет социолог Наталья Девлешова.
Однако наиболее важным фактором специалист считает достаток и ощущение безопасности. Если в этой области обнаруживаются провалы, то вместе с ни ми снижается показатель интеллекта, при том, что сами люди глупее не становятся, но они утрачивают возможность реализовать свой потенциал. А потому даже потенциальные гении могут показывать средние результаты, проживая в неблагоприятной среде.
Психоаналитик Виктор Захаров говорит о том, что низкое положение в социально-экономической системе пагубно влияет на мышление и память. А потому люди с низкими доходами чаще имеют более низкий интеллектуальный показатель.
«Такие доводы подтверждают исследования и та же пирамида Маслоу. Пока у человека не удовлетворены его базовые потребности в безопасности, наличии необходимых ресурсов и физиологическом комфорте, интеллектуальные способности не будут реализовываться так, как могли бы», — говорит специалист.
Так в 2023 году Тюменская область находилась на 31 месте в списке регионов России по уровню доходов населения. В этом году она упала на 36 место. Специалисты выяснили, что в регионе за чертой бедности живут 11,2% жителей региона.
Вместе с тем растут цены. Так, например, за последние пять месяцев стоимость лекарств увеличилась на 16,3%. До тех пор пока населению не будет хватать доходов, чтобы покрывать расходы, уровень интеллекта населения может снижаться, причем достаточно стремительно.
«Но смотреть нужно и глобально. Я уже сказал о значимости ощущения спокойствия и безопасности. На фоне нестабильности экономики и обостренного конфликта также может не закрываться естественная потребность, что снижает шанс развития способностей», — объясняет Захаров.
Так в Тюменской области растет число тяжких преступлений, что также может сказываться на развитии интеллекта жителей региона.
«Когнитивная функция человека ослабевает на фоне задач экономии и чувством отчужденности и безнадеги, которое спровоцировано низким доходом», — подчеркивает специалист.
Безусловно из этого правила есть исключения, однако они пока не способны переломить установившуюся тенденцию и взаимосвязь благосостояния и интеллектуального развития.
Для того, чтобы заложенные интеллектуальные способности были реализованы и могли развиваться, необходимо закрывать базовые человеческие потребности населения. Стоит учитывать, что, по словам психоаналитика Захарова, невежество заразительно.
«Существуют взгляды и даже исследования, показывающие, что умных людей всего 5% от общего населения, однако оставшиеся 95% считают, что они входят в те 5%, если вы понимаете о чем я. Но я с этим не согласен. Благоприятная среда и комфортные условия для самореализации могут позволить намного большему проценту людей развить свой интеллект», — отмечает Захаров.
А для того, чтоб в Тюменской области было больше умных людей и рос показатель интеллекта, необходимо сокращать число людей, живущих за чертой бедности и обеспечивать комфортные условия для реализации потенциала населения. Рост числа эрудированных и умных людей озволит развивать социально-экономические показатели региона, что позволит также повысить интеллектуальные показатели населения.