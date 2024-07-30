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Posted Сегодня, 05:59

Published Сегодня, 05:59

Modified Сегодня, 06:01

Updated Сегодня, 06:01

Средний интеллект тюменцев может начать снижаться.

Могут начать глупеть? Как интеллект тюменцев связан с их доходами?

30 июля 2024, 05:59
Фото: 1MI
Средний интеллект тюменцев может начать снижаться.

Средний интеллект тюменцев связан с доходами населения

Жители Тюменской области по данным международной программы оценки образовательных достижений являются одними из самых умных в стране. Средний IQ в регионе даже выше, чем в США, Дании, Норвегии и других странах. Однако ситуация может измениться, ведь уровень жизни влияет на мозг и мышление.

Тюменская область — место для гениев?

IQ жителей Тюменской области составляет примерно 103,6 балла, тогда как средний показатель по России 98,8. Более высокие показатели фиксируются только в Москве и Санкт-Петербурге. Однако оценку можно считать абстрактной, так как она строится не на массовом тестировании, а на анализе данных международной программы оценки образовательных достижений учащихся. Ее суть заключается в тестировании школьников в направлениях, касающихся не только теоретических знаний, но и умений перенести их на ситуации из реального мира и показать понимание математических и естественно-научных принципов.

«Такой анализ может показывать средний уровень интеллектуализации жителей региона. Ведь складывается этот показатель не только из качества образования, но и из внешней среды. Влияет все, вплоть до городской инфраструктуры», — объясняет социолог Наталья Девлешова.

Однако наиболее важным фактором специалист считает достаток и ощущение безопасности. Если в этой области обнаруживаются провалы, то вместе с ни ми снижается показатель интеллекта, при том, что сами люди глупее не становятся, но они утрачивают возможность реализовать свой потенциал. А потому даже потенциальные гении могут показывать средние результаты, проживая в неблагоприятной среде.

В Тюменской области проживают одни из самых умных людей в мире.В Тюменской области проживают одни из самых умных людей в мире.
В Тюменской области проживают одни из самых умных людей в мире.
Фото: 1MI
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Что может снизить интеллект жителей Тюменской области?

Психоаналитик Виктор Захаров говорит о том, что низкое положение в социально-экономической системе пагубно влияет на мышление и память. А потому люди с низкими доходами чаще имеют более низкий интеллектуальный показатель.

«Такие доводы подтверждают исследования и та же пирамида Маслоу. Пока у человека не удовлетворены его базовые потребности в безопасности, наличии необходимых ресурсов и физиологическом комфорте, интеллектуальные способности не будут реализовываться так, как могли бы», — говорит специалист.

Так в 2023 году Тюменская область находилась на 31 месте в списке регионов России по уровню доходов населения. В этом году она упала на 36 место. Специалисты выяснили, что в регионе за чертой бедности живут 11,2% жителей региона.

Вместе с тем растут цены. Так, например, за последние пять месяцев стоимость лекарств увеличилась на 16,3%. До тех пор пока населению не будет хватать доходов, чтобы покрывать расходы, уровень интеллекта населения может снижаться, причем достаточно стремительно.

«Но смотреть нужно и глобально. Я уже сказал о значимости ощущения спокойствия и безопасности. На фоне нестабильности экономики и обостренного конфликта также может не закрываться естественная потребность, что снижает шанс развития способностей», — объясняет Захаров.

Так в Тюменской области растет число тяжких преступлений, что также может сказываться на развитии интеллекта жителей региона.

«Когнитивная функция человека ослабевает на фоне задач экономии и чувством отчужденности и безнадеги, которое спровоцировано низким доходом», — подчеркивает специалист.

Безусловно из этого правила есть исключения, однако они пока не способны переломить установившуюся тенденцию и взаимосвязь благосостояния и интеллектуального развития.

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Как поддержать тюменских гениев?

Для того, чтобы заложенные интеллектуальные способности были реализованы и могли развиваться, необходимо закрывать базовые человеческие потребности населения. Стоит учитывать, что, по словам психоаналитика Захарова, невежество заразительно.

«Существуют взгляды и даже исследования, показывающие, что умных людей всего 5% от общего населения, однако оставшиеся 95% считают, что они входят в те 5%, если вы понимаете о чем я. Но я с этим не согласен. Благоприятная среда и комфортные условия для самореализации могут позволить намного большему проценту людей развить свой интеллект», — отмечает Захаров.

А для того, чтоб в Тюменской области было больше умных людей и рос показатель интеллекта, необходимо сокращать число людей, живущих за чертой бедности и обеспечивать комфортные условия для реализации потенциала населения. Рост числа эрудированных и умных людей озволит развивать социально-экономические показатели региона, что позволит также повысить интеллектуальные показатели населения.

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