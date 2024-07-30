Могут начать глупеть? Как интеллект тюменцев связан с их доходами?

IQ жителей Тюменской области составляет примерно 103,6 балла, тогда как средний показатель по России 98,8. Более высокие показатели фиксируются только в Москве и Санкт-Петербурге. Однако оценку можно считать абстрактной, так как она строится не на массовом тестировании, а на анализе данных международной программы оценки образовательных достижений учащихся. Ее суть заключается в тестировании школьников в направлениях, касающихся не только теоретических знаний, но и умений перенести их на ситуации из реального мира и показать понимание математических и естественно-научных принципов.