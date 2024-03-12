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Posted Сегодня, 18:35

Published Сегодня, 18:35

Modified Сегодня, 18:37

Updated Сегодня, 18:37

Ученые выяснили, откуда у птиц такой высокий интеллект

12 марта 2024, 18:35
Долгое время считалось, что разумность присуща только животным с большим мозгом, где аналитические способности связаны исключительно с корой головного мозга, что является характеристикой млекопитающих.

У птиц нет коры и их мозги гораздо меньше по размеру. Но последние наблюдения показывают, что некоторые виды птиц обладают интеллектом, сравнимым с интеллектом шимпанзе, пишет pravda.ru. Как им это удается?

Например, попугаи и врановые могут планировать будущее, достигать целей вместе, развивая социальные навыки, узнают себя в зеркале и могут использовать или создавать инструменты. Голуби, как оказалось, могут классифицировать изображения и осваивать правила орфографии.

Исследователи из Рурского университета в Бохуме поделились результатами своих исследований в журнале Trends in Cognitive Science. Они сообщили, что приближаются к пониманию интеллекта у птиц и механизмов работы их мозгов.

Оказывается, эволюция птиц происходила параллельно с развитием млекопитающих и породила четыре похожих интеллектуальных новации. Во-первых, мозг птиц содержит больше нервных клеток, чем предполагалось ранее.

Во-вторых, мозг птиц имеет специализированную структуру, аналогичную префронтальной коре млекопитающих. Эта структура, довольно большая, отвечает за абстрагирование и планирование.

Третье, и у птиц, и у млекопитающих существуют системы, которые используют нейромедиатор дофамин для оценки принятых решений префронтальной системой, что помогает приспосабливаться к изменяющимся условиям.

И, наконец, у птиц есть рабочая память, которая позволяет временно сохранять информацию в краткосрочной памяти и обрабатывать больший объем информации.

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