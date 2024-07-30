Дешевле пешком. Такси подорожает осенью в Тюмени

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
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Updated Сегодня, 07:17
Кроме того, в летний сезон многие таксисты берут отпуск, а в жаркую погоду предпочитают выходить на линию только в вечерние часы.
«Если сравнивать с 2023 годом, то рост средней стоимости такси в Тюменской области составил в районе 20% — 30%. И это не предел. Осенью цены могут еще увеличиться», — сообщил источник.
В настоящее время частники уже повысили стоимость услуг, агрегаторы планируют увеличение тарифов предстоящей осенью, пишет Ура.Ру.
Заметим, стоимость услуг служб такси за последние полтора года в Тюмени повысилась на 30-40 рублей. Сегодня проезд 1 километра дороги стоит 60 рублей, тогда как в начале 2023 года — 31 рубль. В среднем поездка по городу теперь обходится минимум в 200 рублей, в часы пик цена возрастает.
По словам экспертов, рост стоимости услуг таксофирм в Тюмени обусловлен не только дефицитом кадров в отрасли, но и общим подорожанием автозапчастей, автомобилей, страховки, топлива.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за последний год стоимость бензина увеличилась от 3 до 10 рублей. Дизтопливо подорожало по сравнении с 2023 годом — более чем на 6 рублей.