Дешевле пешком. Такси подорожает осенью в Тюмени

Заметим, стоимость услуг служб такси за последние полтора года в Тюмени повысилась на 30-40 рублей. Сегодня проезд 1 километра дороги стоит 60 рублей, тогда как в начале 2023 года — 31 рубль. В среднем поездка по городу теперь обходится минимум в 200 рублей, в часы пик цена возрастает.