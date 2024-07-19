И за тысячу поедут! Водитель рассказал, почему в Тюмени растут цены на такси

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
Сегодня поездка на расстояние менее трех километров обойдется, минимум, в 200-220 рублей по тарифу эконом, за 5 километров пути придется заплатить более 300 рублей. А если спрос будет высоким или ситуация будет осложнена погодными условиями, то стоимость поездки будет еще выше. У пользователей сервисов таки удорожание вызывает возмущение, однако водители считают, что цены вполне приемлемые, а пассажиры уж слишком пристрастились к комфорту.
«Люди забыли, что раньше машину заказывали по телефону и не знали, когда она приедет. Сейчас подача авто редко занимает больше 10 минут и прямо на карту можно отслеживать движение машины. Это сервис, который включен в стоимость. Когда на дорогах пробки, или льет дождь, водителей свободных куда меньше и цены должны мотивировать их выходить на линию. Это же логично, но люди почему-то так этому удивляются», — говорит таксист с 20-летним стажем Рустам Баженов.
Он говорит также об активном развитии потребительского экстремизма, горожане, оплачивающие поездку за 300 рублей активно жалуются сервисам, чтобы получить скидку, даже если поездка прошла без происшествий.
«Не понимаю я пассажиров, которые, по моему мнению, и так за поездку платят не так много. Но потом еще пытаются качать права или выбивать „бонусы“. У нас сейчас сервис такси обеспечивает комфорт высокого уровня. Хотите включить свою музыку? Пожалуйста! Нужно помочь загрузить вещи в багажник? Без проблем! По пятницам люди по 500 рублей один коктейль покупают, а на такси ту же сумму жаба душит. Это же абсурд!», — делится недоумением водитель.
К тому же у роста цен на перевозки есть и иные причины, которые часто не зависят от сервисов, предоставляющих услугу. Так в стране дорожают автомобили, запчасти и бензин, что безусловно сказывается на стоимости. На содержание автопарка сервисам приходится тратить куда больше денег, чем 5 лет назад. К тому же дорожает и страховка.
«У нас же водители многие машины с парка берут. И Lada Vesta сейчас можно взять за полторы тысячи. Вы думаете, что это в месяц? Это в день!», — рассказывает водитель.
К тому же в Тюменской области мигрантам запретили работать с сфере перевозок, что также сказалось на итоговой стоимости поездок. Ведь, чем меньше водителей, тем выше спрос, а от него напрямую зависит цена.
«У нас сейчас практически всегда высокий спрос. И в целом относится к водителям стали строже. Раньше на одном аккаунте могли несколько человек таксовать. А сейчас фотопроверки проходят иногда по 2 раза в неделю, чтобы подобное пресекать. А потому многие водители и ушли», — объясняет Баженов.
Также водитель отмечает, что многие таксисты перешли на работу в курьерские службы, так как доход там не ниже, а контактов с недовольными пассажирами практически нет.
Все в совокупности вынуждает сервисы поднимать стоимость поездок, чтобы сохранять прибыль и предотвратить отток водителей. И таксист Баженов считает, что удорожание поездки на 100 рублей на фоне таких глобальных проблем не должно вызывать таких недовольств у горожан.
К тому же таксист отмечает, что жалобы и потребительских экстремизм чаще характерны людям, пользующимся тарифом эконом и старающимися изо всех сил сэкономить на поездке. Однако в Тюмени достаточно людей, готовых заказывать такси за 800 рублей и даже за 1 000.
«У нас люди очень стали изнежены такси. У многих в городе спроси, сколько проезд, а автобусе стоит, так они и не знают. Это не плохо и не хорошо, это просто факт. И это достижение современного сервиса, который стоит этих денег», — уверен водитель.
Баженов убежден, что пророчить крах бизнесу в сфере пассажирских перевозок бессмысленно, ведь платежеспособного населения в городе хватает и спрос на такси в периоды повышения цен значительно не снижается.
«Поэтому будьте проще! Хотите поездку дешевле — пройдите чуть пешком в нужном направлении или перейдите дорогу, чтобы водителю не пришлось разворачиваться. А, если не хотите ходить и ждете, что карета подъедет ко двору, то будьте добрый — платите», — уверенно говорит водитель.
Отметим, что средний заработок водителя такси специалисты оценивают в 100-120 тысяч рублей. Однако доход не стабилен и зависит от числа перевозок.