И за тысячу поедут! Водитель рассказал, почему в Тюмени растут цены на такси

К тому же у роста цен на перевозки есть и иные причины, которые часто не зависят от сервисов, предоставляющих услугу. Так в стране дорожают автомобили, запчасти и бензин, что безусловно сказывается на стоимости. На содержание автопарка сервисам приходится тратить куда больше денег, чем 5 лет назад. К тому же дорожает и страховка.