Ребенок с лишними пальцами на руках и стопах родился в Тюмени

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
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Updated Сегодня, 06:54
Малыш родился с двумя добавочными пальчиками на руках, с 7 пальцами на правой стопе и сращением второго межпальцевого промежутка на левой стопе. По словам мамы малыша, в ее роду, и среди родственников мужа наблюдались патологии развития стоп. Генетики предположили, что аномальное развитие кистей и стоп малыша мог вызвать перекрестный ген родителей.
Первую операцию по резекции добавочных пальчиков хирурги МЧС «Нефтяник» провели малышу, когда ему исполнился 1 месяц. Спустя год была проведена вторая операция. Хирургическое вмешательство прошло успешно — ребенку наложили гипсовую повязку лангетного типа. Она предотвратит от возможных травм и максимально разгрузит стопу.
«Малыш недавно начал ходить, у него есть предрасположенность к плоско-вальгусной деформации стопы. Это также наследственный признак. Стопа неправильно функционирует. По завершению этапа лечения переднего отдела стопы, займемся средним и задним отделами. Выведем стопы в правильное положение, чтобы они максимально правильно функционировали», — отметили медики.
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