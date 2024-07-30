Ребенок с лишними пальцами на руках и стопах родился в Тюмени

Малыш родился с двумя добавочными пальчиками на руках, с 7 пальцами на правой стопе и сращением второго межпальцевого промежутка на левой стопе. По словам мамы малыша, в ее роду, и среди родственников мужа наблюдались патологии развития стоп. Генетики предположили, что аномальное развитие кистей и стоп малыша мог вызвать перекрестный ген родителей.