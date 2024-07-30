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В Тюмени родился ребенок с лишними пальцами

Ребенок с лишними пальцами на руках и стопах родился в Тюмени

30 июля 2024, 06:40
Фото: 1MI

В Тюмени родился ребенок с лишними пальцами

Аномалию медики обнаружили еще во время беременности — на первом скрининге врачи заметили добавочные пальцы рук (полидактилию), а на третьем УЗИ — патологию стоп (сросшиеся пальцы — синдактилию).
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Малыш родился с двумя добавочными пальчиками на руках, с 7 пальцами на правой стопе и сращением второго межпальцевого промежутка на левой стопе. По словам мамы малыша, в ее роду, и среди родственников мужа наблюдались патологии развития стоп. Генетики предположили, что аномальное развитие кистей и стоп малыша мог вызвать перекрестный ген родителей.

Фото: «Медико-санитарная часть „Нефтяник“ | Тюмень

Первую операцию по резекции добавочных пальчиков хирурги МЧС «Нефтяник» провели малышу, когда ему исполнился 1 месяц. Спустя год была проведена вторая операция. Хирургическое вмешательство прошло успешно — ребенку наложили гипсовую повязку лангетного типа. Она предотвратит от возможных травм и максимально разгрузит стопу.

«Малыш недавно начал ходить, у него есть предрасположенность к плоско-вальгусной деформации стопы. Это также наследственный признак. Стопа неправильно функционирует. По завершению этапа лечения переднего отдела стопы, займемся средним и задним отделами. Выведем стопы в правильное положение, чтобы они максимально правильно функционировали», — отметили медики.

Ранее «Наш Город» писал, что ялуторовские медики спасли пожилую пациенту с раком слепой кишки. Пенсионерка поступила в больницу с жалобами на острые боли в животе.

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