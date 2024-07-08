«Были подозрения на аппендицит»: врачи спасли тюменку с онкологией

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
Врачи Областной больницы №23 в Ялуторовске спасли жизнь 86-летней местной жительницы. Пенсионерка обратилась к медикам с острыми болями в животе.
Сначала были подозрения на аппендицит, но после проведения обследований врачи поставили окончательный диагноз — рак слепой кишки. Женщине провели операцию по удалению правой половины толстой кишки.
Послеоперационный период прошел без осложнений. Пенсионерку выписали, ее жизни ничего не угрожает.
Ранее «Наш город» писал, что в стоматологиях тюменских поселков появятся новые рентгеновские аппараты. Оборудование доставят в учреждения в течение месяца.