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В Тюменской области врачи спасли пенсионерку с раком слепой кишки

«Были подозрения на аппендицит»: врачи спасли тюменку с онкологией

8 июля 2024, 08:36
Фото: 1MI

В Тюменской области врачи спасли пенсионерку с раком слепой кишки

Пенсионерка поступила в больницу с острыми болями в животе. После проведения обследований медики поставили верный диагноз — рак слепой кишки.

Врачи Областной больницы №23 в Ялуторовске спасли жизнь 86-летней местной жительницы. Пенсионерка обратилась к медикам с острыми болями в животе.

Сначала были подозрения на аппендицит, но после проведения обследований врачи поставили окончательный диагноз — рак слепой кишки. Женщине провели операцию по удалению правой половины толстой кишки.

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Послеоперационный период прошел без осложнений. Пенсионерку выписали, ее жизни ничего не угрожает.

Ранее «Наш город» писал, что в стоматологиях тюменских поселков появятся новые рентгеновские аппараты. Оборудование доставят в учреждения в течение месяца.

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