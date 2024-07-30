Рост до 10 рублей за литр: в Тюмени выросли цены на бензин

Posted Сегодня, 04:56
Published Сегодня, 04:56
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Дизельное топливо прибавило в цене 17 копеек — литр в среднем стоит 65 рублей 87 копеек.
В целом за последний год, по данным Fuelprices, стоимость АИ-92 выросла на 3 рубля 21 копейку, за последние три года — на 6 рублей 93 копейки. АИ-95 подорожал за 12 месяцев на 3 рубля 53 копейки, за три года — на 7 рублей 89 копеек.
Литр АИ-98 в Тюменской области стал стоить дороже по сравнению с 2023 годом на 10 рублей 19 копеек, по сравнению с 2021 годом — на 17 рублей 91 копейку. Стоимость дизеля увеличилась за три года почти на 16 рублей, за последний год литр вырос в цене на 6 рублей 29 копеек.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области более чем на 16% за последние 5 месяцев подорожали лекарственные препараты. В среднем стоимость одной упаковки медикаментов увеличилась более чем на 340 рублей.