Рост до 10 рублей за литр: в Тюмени выросли цены на бензин

Литр АИ-98 в Тюменской области стал стоить дороже по сравнению с 2023 годом на 10 рублей 19 копеек, по сравнению с 2021 годом — на 17 рублей 91 копейку. Стоимость дизеля увеличилась за три года почти на 16 рублей, за последний год литр вырос в цене на 6 рублей 29 копеек.