Это был удар в спину. Популярного тюменского репера избил другой хип-хоп исполнитель

Произошел конфликт между исполнителями в Москве, информацию передает портал 72.ru. На видео видно, как в кадр въезжают два мерседеса, а после из заднего выбегает Назар Вотяков, он же «Obladayet» и начинает бить Ляхова. После их разнимает охрана.