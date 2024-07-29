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Популярного тюменского репера избил другой хип-хоп исполнитель

Это был удар в спину. Популярного тюменского репера избил другой хип-хоп исполнитель

29 июля 2024, 11:35
Фото: 1MI

Популярного тюменского репера избил другой хип-хоп исполнитель

В Москве произошла самая настоящая разборка двух реперов. Популярного исполнителя Григория Ляхова, он же OG Buda, избил его коллега — репер Obladaet.
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Драка

Произошел конфликт между исполнителями в Москве, информацию передает портал 72.ru. На видео видно, как в кадр въезжают два мерседеса, а после из заднего выбегает Назар Вотяков, он же «Obladayet» и начинает бить Ляхова. После их разнимает охрана.

Как написал Назар в своих соцсетях, на такой шаг он пошел из-за оскорблений Григория.

Много базарил, криво базарил — получил, на что напросился. Теперь ты везде ходишь с охраной. Но тем не менее я тебе стукнул, а ты в ответ дать не смог, за спиной охранника бегал и махал ручками. Ты просто спрятался за ним, — заявил рэпер Obladayet.
Видео: 72.ru
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На ситуацию отреагировал и избитый, сообщив, что нападавший поступил не по-мужски.

Как по мне, максимально крысиный поступок — сидеть ждать меня у отеля с камерами, и когда я не вижу, выхожу из тачки подлететь, сунуть мне в затылок.
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