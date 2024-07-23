nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:36

Published Сегодня, 10:36

Modified Сегодня, 10:48

Updated Сегодня, 10:48

Семейная пара с собакой Тюмени избила подростков за замечание

Никому не мешает! Семейная пара с собакой в Тюмени избила подростков за замечание

23 июля 2024, 10:36
Фото: Изображение Midjourney

Семейная пара с собакой Тюмени избила подростков за замечание

У пруда Войновского в Тюмени прогулка двух девочек-подростков закончилась потасовкой с семейной парой. Причиной стало замечание детей на то, что собака мужчины и женщины слишком свободно ходит без поводка.
Сюжет
Драка

Информацию о конфликте рассказала мама девочки порталу 72.ru. Как оказалось, гуляющие девочки попросили мужчину и женщину, сидящих в беседке придержать собаку, однако на этот пара вспылила и начала агрессировать на детей.

После этого одна из девочек достала телефон и начала снимать. На что женщина кинулась на нее, вырвала телефон и несколько раз ударила ребенка.

Видео: 72.ru
В Антипино толпа молодых людей устроила массовую драку. Видео
Узнать подробнее

Сейчас в произошедшем разбирается полиция. Пока что сотрудники ищут причастных к конфликту.

Ранее сообщалось о том, что в Тюмени произошла драка между мигрантами и русскими. Свою причастность к этому опровергла «Русская община». Позже официальной версией стал конфликт на бытовой почве.

Читайте также:
Оперировали под наркозом: в частном детском саду Тюмени ребенку раздробили рукуЭто была провокация! «Русская Община» рассказала о драке с перестрелкой в ТюмениНочная перестрелка: бытовуха или межнац?
#Александр Смирнов#Общество#Видео#Происшествия#Драка#Новости тюмени#Конфликты
Подпишитесь
Все о Дне города Тюмени 2024: подробная афиша, кто приедет и какие события ждут?
Сегодня, 08:09
Увольняемся и сидим дома! Лучшие способы увеличить доходы для тюменцев
Сегодня, 08:16
Удары шокером и бензопила над головой! Как проходят хоррор-квесты в Тюмени?
Сегодня, 06:53
Где растут дикая малина и черника? Тюменцы раскрыли урожайные места
Сегодня, 07:39
Одна ссылка — все ваши деньги! Раскрываем новые схемы мошенничества в Тюмени
Сегодня, 05:27
«Сынок, люблю, скучаю…»: тюменец стал самым юным бойцом в России, погибшим на СВО
Вчера, 09:04