Никому не мешает! Семейная пара с собакой в Тюмени избила подростков за замечание

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
Информацию о конфликте рассказала мама девочки порталу 72.ru. Как оказалось, гуляющие девочки попросили мужчину и женщину, сидящих в беседке придержать собаку, однако на этот пара вспылила и начала агрессировать на детей.
После этого одна из девочек достала телефон и начала снимать. На что женщина кинулась на нее, вырвала телефон и несколько раз ударила ребенка.
Сейчас в произошедшем разбирается полиция. Пока что сотрудники ищут причастных к конфликту.
Ранее сообщалось о том, что в Тюмени произошла драка между мигрантами и русскими. Свою причастность к этому опровергла «Русская община». Позже официальной версией стал конфликт на бытовой почве.