Двое молодых людей устроили мордобой на детской площадке в Тюмени

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени семейная пара избила двух посторонний детей за сделанное им замечание. Инцидент случился у пруда Войновский. Подростки попросили мужчину и женщину, сидящих в беседке, придержать их собаку. Данное замечание послужило поводом для рукоприкладства.