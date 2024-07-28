Двое молодых людей устроили мордобой на детской площадке в Тюмени

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
«На замечания остановить свой мордобой, мужчины отвечали матом. Никто не хотел предпринимать каких-то более решительных мер, чтобы их успокоить. Беспредел», — возмутились горожане.
Что послужило поводом для конфликта между молодыми людьми не сообщается.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени семейная пара избила двух посторонний детей за сделанное им замечание. Инцидент случился у пруда Войновский. Подростки попросили мужчину и женщину, сидящих в беседке, придержать их собаку. Данное замечание послужило поводом для рукоприкладства.