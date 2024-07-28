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Published Сегодня, 07:23

Modified Сегодня, 07:26

Updated Сегодня, 07:26

В Тюмени двое мужчин устроили драку на детской площадке

Двое молодых людей устроили мордобой на детской площадке в Тюмени

28 июля 2024, 07:23
Фото: 1MI

В Тюмени двое мужчин устроили драку на детской площадке

Инцидент произошел в одном из дворов дома на улице Мориса Тореза. По словам очевидцев, родителям пришлось экстренно забирать детей с площадки во избежание получения травм.
Сюжет
Дети
«На замечания остановить свой мордобой, мужчины отвечали матом. Никто не хотел предпринимать каких-то более решительных мер, чтобы их успокоить. Беспредел», — возмутились горожане.

Что послужило поводом для конфликта между молодыми людьми не сообщается.

Видео: nashgorod.ru

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени семейная пара избила двух посторонний детей за сделанное им замечание. Инцидент случился у пруда Войновский. Подростки попросили мужчину и женщину, сидящих в беседке, придержать их собаку. Данное замечание послужило поводом для рукоприкладства.

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