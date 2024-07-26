Лучше остаться дома. Град и грозы обрушатся сегодня на Тюмень

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Температура воздуха днем составит +15…+20, в отдельных районах до +25, ночью ожидается +12…+17.
В Тюмени 26 июля синоптики прогнозируют дожди, за сутки выпадет почти треть месячной нормы. Утром термометры покажут +13…+14, днем не поднимутся выше +16, в вечерние часы ожидается +16…+17. Ветер будет дуть со скоростью до 5,8 м/с.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 4:25, закат в 21:04, продолжительность дня 16 часов 39 минут.
В Тобольске 26 июля синоптики прогнозируют осадки в виде дождя. Утром и днем термометры покажут +13….+18, в темное время суток температура воздуха составит +16….+17. Скорость ветра составит 4,1-4,9 м/с.
УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 4:86, закат в 20:59, продолжительность дня 16 часов 51 минута.
В Ишиме 26 июля метеорологи прогнозируют дожди и грозы в течение дня. В утренние часы столбики термометров покажут +14…+19, к полудню поднимутся до +20, в ночные часы температура воздуха составит +16…+19. Ветер будет дуть со скоростью 4,4-6,6 м/с.
УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 4:16, закат в 20:42, продолжительность дня 16 часов 26 минут.