Лучше остаться дома. Град и грозы обрушатся сегодня на Тюмень

В Ишиме 26 июля метеорологи прогнозируют дожди и грозы в течение дня. В утренние часы столбики термометров покажут +14…+19, к полудню поднимутся до +20, в ночные часы температура воздуха составит +16…+19. Ветер будет дуть со скоростью 4,4-6,6 м/с.