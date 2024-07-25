В Тюмени около «Колумба» избитый мужчина сразился с дверью и проиграл. ВИДЕО

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
Инцидент произошел сегодня рядом с тюменским подъездом. На опубликованном Ural Mash видеоролике заметно, как парень избивает мужчину. После драки молодой человек скрылся за стеклянной дверью в подъезде. Избитый поспешил к двери, чтобы догнать своего обидчика, но безуспешно.
Через некоторое время мужчину впустил житель дома, однако парень давно скрылся. Что именно послужило причиной жестокой драки — неизвестно.
Официальных сведений от ответственных ведомств пока не поступало. По нашей информации, предположительно, инцидент произошел в районе ТРЦ «Колумб».
Ранее «Наш город» писал о том, что семейная пара с собакой в Тюмени избила подростков за замечание. Подробнее — читайте у нас.