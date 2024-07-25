В Тюмени около «Колумба» избитый мужчина сразился с дверью и проиграл. ВИДЕО

Инцидент произошел сегодня рядом с тюменским подъездом. На опубликованном Ural Mash видеоролике заметно, как парень избивает мужчину. После драки молодой человек скрылся за стеклянной дверью в подъезде. Избитый поспешил к двери, чтобы догнать своего обидчика, но безуспешно.