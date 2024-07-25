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Published Сегодня, 13:01

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

В Тюмени около «Колумба» избитый мужчина сразился с дверью

В Тюмени около «Колумба» избитый мужчина сразился с дверью и проиграл. ВИДЕО

25 июля 2024, 13:01
Фото: 1MI

В Тюмени около «Колумба» избитый мужчина сразился с дверью

Сегодня, 25 июля, около тюменского подъезда произошла жестокая драка. Предположительно, конфликт произошел около ТРЦ «Колумб». Мужчина в течение пары минут проиграл две битвы: сначала оппоненту, потом — двери в подъезд.
Сюжет
Драка

Инцидент произошел сегодня рядом с тюменским подъездом. На опубликованном Ural Mash видеоролике заметно, как парень избивает мужчину. После драки молодой человек скрылся за стеклянной дверью в подъезде. Избитый поспешил к двери, чтобы догнать своего обидчика, но безуспешно.

Через некоторое время мужчину впустил житель дома, однако парень давно скрылся. Что именно послужило причиной жестокой драки — неизвестно.

Официальных сведений от ответственных ведомств пока не поступало. По нашей информации, предположительно, инцидент произошел в районе ТРЦ «Колумб».

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Драка#Новости тюмени#Избиение
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