В России произошел массовый сбой Сбера, МТС, ВКонтакте, СБП и других сервисов

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
По информации российских пользователей, наблюдаются сбои в функционировании сразу нескольких социальных сетей и приложений.
Например, люди заявляют о сбоях в работе интернет-сервисов «Сбер», «Росбанк», VK, МТС, СПБ, Discord. О неполадках сообщает и платформа, предоставляющая пользователям информацию в режиме реального времени о состоянии различных веб-сайтов и сервисов — Downdetector.
О причинах сбоев официальной информации нет. Несмотря на наблюдения россиян, представители социальной сети «ВКонтакте» заявили, что сервис работает в обычном режиме, без перебоев.
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