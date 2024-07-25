В России произошел массовый сбой Сбера, МТС, ВКонтакте, СБП и других сервисов

Например, люди заявляют о сбоях в работе интернет-сервисов «Сбер», «Росбанк», VK, МТС, СПБ, Discord. О неполадках сообщает и платформа, предоставляющая пользователям информацию в режиме реального времени о состоянии различных веб-сайтов и сервисов — Downdetector.