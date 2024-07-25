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Posted Сегодня, 11:08

Published Сегодня, 11:08

Modified Сегодня, 11:10

Updated Сегодня, 11:10

В России произошел массовый сбой Сбера, МТС, ВКонтакте, СБП и других сервисов

В России произошел массовый сбой Сбера, МТС, ВКонтакте, СБП и других сервисов

25 июля 2024, 11:08
Фото: Изображение Midjourney
Сегодня, 25 июля, россияне массово жалуются на неполадки в работе популярных сервисов — Discord, «Сбера», «МТС», «ВКонтакте», «СБП» и «Росбанка». Подробнее — читайте далее.

По информации российских пользователей, наблюдаются сбои в функционировании сразу нескольких социальных сетей и приложений.

Например, люди заявляют о сбоях в работе интернет-сервисов «Сбер», «Росбанк», VK, МТС, СПБ, Discord. О неполадках сообщает и платформа, предоставляющая пользователям информацию в режиме реального времени о состоянии различных веб-сайтов и сервисов — Downdetector.

О причинах сбоев официальной информации нет. Несмотря на наблюдения россиян, представители социальной сети «ВКонтакте» заявили, что сервис работает в обычном режиме, без перебоев.

Искусственный интеллект (ИИ) выделил 10 самых эффективных путей к богатству
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Ранее «наш город» писал о том, что искусственный интеллект (ИИ) выделил 10 самых эффективных путей к богатству.

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