Тюменцы смогут летать в Сочи ежедневно — когда?

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
С октября этого года жители Тюмени смогут летать на юг России каждый лень, отмечает пресс-служба авиагавани. Вылеты из Тюмени будут назначены на 6:20 по местному времени. На перелет тюменцам потребуется примерно 4 часа 5 минут.
Отмечается, что «Аэрофлот» вернется к старому расписанию вылетов уже с 22 октября. С этого дня рейсы будут совершаться во вторник, четверг и субботу.
Ранее «Наш город» писал о том, что авиакомпания «Победа» анонсировала новые полеты из Тюмени в Москву. Воздушное судно будет вылетать из Тюмени в 05:15. Продолжительность пути — 3 часа 5 минут.