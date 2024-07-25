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Published Сегодня, 10:25

Modified Сегодня, 10:28

Updated Сегодня, 10:28

Тюменцы смогут летать в Сочи ежедневно

Тюменцы смогут летать в Сочи ежедневно — когда?

25 июля 2024, 10:25
Фото: 1MI

Тюменцы смогут летать в Сочи ежедневно

В Тюмени авиаперевозчик «Аэрофлот» увеличивает количество рейсов в Сочи — город-курорт на побережье Черного моря. Об этом проинформировали в пресс-службе аэропорта «Рощино».

С октября этого года жители Тюмени смогут летать на юг России каждый лень, отмечает пресс-служба авиагавани. Вылеты из Тюмени будут назначены на 6:20 по местному времени. На перелет тюменцам потребуется примерно 4 часа 5 минут.

Отмечается, что «Аэрофлот» вернется к старому расписанию вылетов уже с 22 октября. С этого дня рейсы будут совершаться во вторник, четверг и субботу.

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Ранее «Наш город» писал о том, что авиакомпания «Победа» анонсировала новые полеты из Тюмени в Москву. Воздушное судно будет вылетать из Тюмени в 05:15. Продолжительность пути — 3 часа 5 минут.

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