Машина влетела в жилой дом в центре Тюмени

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
В Тюмени на перекрестке улиц Республики и Челюскинцев произошла серьезная авария. Там столкнулись УАЗ «Пикап» и «Ниссан», сообщили в ГИБДД Тюменской области.
Удар был такой силы, что УАЗ отбросило в стену дома. Предварительно установлено, что 40-летний водитель отечественного авто повернул налево, несмотря на запрещающие дорожные знаки. Мужчина получил травмы.
Ранее «Наш город» писал, что на трассе под Тобольском легковушка вылетела в кювет. В аварии пострадали три человека, у одного из них сломан позвоночник.