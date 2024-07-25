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Modified Сегодня, 09:35

Updated Сегодня, 09:35

Машина влетела в жилой дом в центре Тюмени

Машина влетела в жилой дом в центре Тюмени

25 июля 2024, 09:33
Фото: ГИБДД Тюменской области
ДТП произошло на перекрестке улиц Республики и Челюскинцев. УАЗ «Пикам» отбросило в стену дома после столкновения с иномаркой.
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ДТП

В Тюмени на перекрестке улиц Республики и Челюскинцев произошла серьезная авария. Там столкнулись УАЗ «Пикап» и «Ниссан», сообщили в ГИБДД Тюменской области.

Удар был такой силы, что УАЗ отбросило в стену дома. Предварительно установлено, что 40-летний водитель отечественного авто повернул налево, несмотря на запрещающие дорожные знаки. Мужчина получил травмы.

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Ранее «Наш город» писал, что на трассе под Тобольском легковушка вылетела в кювет. В аварии пострадали три человека, у одного из них сломан позвоночник.

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