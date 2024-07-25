«Удачно прошлись по Кремлю»: в Тобольске заметили известного актера

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
В Тобольске заметили российского актера Александра Петрова, известного по ролям в сериале «Полицейский с рублевки», а также фильмах «Текст», «Гоголь. Начало» и «Лед».
Некоторым горожанам удалось сделать фото с актером. Снимками они поделились в Телеграм-канале «Типичный Тобольск».
«Приехал актер Александр Петров, удачно сегодня прошлись по Кремлю», — подписал фотографию автор.
Сейчас в Тобольске проходят съемки фильма «Горыныч», в котором Александр Петров играет одну из главных ролей. Премьера фильма состоится 1 января 2026 года.
Ранее «Наш город» писал, что за полгода тюменские кинотеатры заработали 292 миллиона рублей. По сборам среди городов с населением от 500 тысяч до миллиона человек они занимают второе место.