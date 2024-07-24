Бал пожилой молодежи. Модная группа не приедет в Тюмень на вечеринку в ее честь

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
Анонс мероприятия размещен в группе мультиформатной концертной площадки PLACE. Начало незабываемой вечеринки назначено на 17 часов вечера. Сама группа мероприятие в ее честь не посетит.
Тюменцы смогут насладить приятной живой музыкой, посмотреть мюзикл «Слова-паразиты» и интервью с исполнителями, провести время в фото-зоне в стилистике рок-группы «Дайте Танк», приобрести продукцию по мотивам известных композиций. В завершение вечера пройдет открытый микрофон для всех желающих.
«Дайте танк (!)» — российская рок-группа из Коломны, основанная в 2007 году. Музыкальный коллектив состоит из шести исполнителей. Группа дает концерты в Москве, Санкт-Петербурге и других российских городах.
Ранее «Наш город» писал о том, кто приедет на день города в Тюмень и какие события ждут горожан. Подробная афиша — в нашем материале.