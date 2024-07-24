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Published Сегодня, 13:37

Modified Сегодня, 13:39

Updated Сегодня, 13:39

Осенний бал пожилой молодежи в Тюмени состоится без группы «Дайте танк»

Бал пожилой молодежи. Модная группа не приедет в Тюмень на вечеринку в ее честь

24 июля 2024, 13:37
Фото: 1MI
Осенний бал пожилой молодежи в Тюмени состоится без группы «Дайте танк»

Модная российская группа не приедет в Тюмень на вечеринку в ее честь

Совсем скоро в Тюмени пройдет вечеринка, посвященная известной российской рок-группе «Дайте Танк». Мероприятие состоится в предстоящую субботу.

Анонс мероприятия размещен в группе мультиформатной концертной площадки PLACE. Начало незабываемой вечеринки назначено на 17 часов вечера. Сама группа мероприятие в ее честь не посетит.

Тюменцы смогут насладить приятной живой музыкой, посмотреть мюзикл «Слова-паразиты» и интервью с исполнителями, провести время в фото-зоне в стилистике рок-группы «Дайте Танк», приобрести продукцию по мотивам известных композиций. В завершение вечера пройдет открытый микрофон для всех желающих.

«Дайте танк (!)» — российская рок-группа из Коломны, основанная в 2007 году. Музыкальный коллектив состоит из шести исполнителей. Группа дает концерты в Москве, Санкт-Петербурге и других российских городах.

Все о Дне города Тюмени 2024: подробная афиша, кто приедет и какие события ждут?
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Ранее «Наш город» писал о том, кто приедет на день города в Тюмень и какие события ждут горожан. Подробная афиша — в нашем материале.

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