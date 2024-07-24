Бал пожилой молодежи. Модная группа не приедет в Тюмень на вечеринку в ее честь

Тюменцы смогут насладить приятной живой музыкой, посмотреть мюзикл «Слова-паразиты» и интервью с исполнителями, провести время в фото-зоне в стилистике рок-группы «Дайте Танк», приобрести продукцию по мотивам известных композиций. В завершение вечера пройдет открытый микрофон для всех желающих.