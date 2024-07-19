Помогут в деле. Тюменский депкульт будет сотрудничать со следствием в деле Осинцева

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
О готовности депкульта оказать помощь сообщает инфоцентр правительства региона. Как рассказали в департаменте, о ситуации они уже в курсе и готовы помогать следствию в разбирательстве, чем могут. Также ведомство отметило, что несмотря на ситуацию, театр продолжит свою работу.
Напомню, что о задержании Сергея Осинцева и его помощника Андрея Чурсина стало известно вчера. Обоим предъявлено обвинение в мошенничестве. Присвоили оба, согласно следствию, 14 миллионов рублей.