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Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 13:35

Updated Сегодня, 13:35

Тюменский депкульт готов помогать следователям в разбирательстве дела Осинцева

Помогут в деле. Тюменский депкульт будет сотрудничать со следствием в деле Осинцева

19 июля 2024, 13:28
Фото: 1MI

Тюменский депкульт готов помогать следователям в разбирательстве дела Осинцева

Тюменский Департамент культуры сообщил, что готов помогать следствию в деле задержанного худрука драматического театра Сергея Осинцева.
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Арест

О готовности депкульта оказать помощь сообщает инфоцентр правительства региона. Как рассказали в департаменте, о ситуации они уже в курсе и готовы помогать следствию в разбирательстве, чем могут. Также ведомство отметило, что несмотря на ситуацию, театр продолжит свою работу.

Напомню, что о задержании Сергея Осинцева и его помощника Андрея Чурсина стало известно вчера. Обоим предъявлено обвинение в мошенничестве. Присвоили оба, согласно следствию, 14 миллионов рублей.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Культура#Новости тюмени#Театр#Арест#Департамент культуры
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