Помогут в деле. Тюменский депкульт будет сотрудничать со следствием в деле Осинцева

О готовности депкульта оказать помощь сообщает инфоцентр правительства региона. Как рассказали в департаменте, о ситуации они уже в курсе и готовы помогать следствию в разбирательстве, чем могут. Также ведомство отметило, что несмотря на ситуацию, театр продолжит свою работу.