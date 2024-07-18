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Меньше 25 тысяч: самые низкооплачиваемые вакансии назвали в Тюмени

Меньше 25 тысяч: самые низкооплачиваемые вакансии назвали в Тюмени

18 июля 2024, 05:28
Фото: Изображение Midjourney
В список попали и востребованные профессии. В их числе — спасатели и почтальоны.

Стало известно, у кого в Тюменской области самая маленькая зарплата. Рейтингом поделились в региональном департаменте труда и занятости населения с 72.ru.

По данным департамента, до 22 тысяч рублей в месяц платят парашютисту-пожарному, печатнику высокой печати, шлифовщику по дереву, спасателю, фасовщице, нарядчику, дежурному администратору и менеджеру в общепите. До 23 тысяч могут зарабатывать почтальон, рабочий в производстве пищевой продукции, буфетчик и регистратор.

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До 24 тысяч рублей в регионе платят уборщику производственных помещений, кухонному рабочему и лифтеру, до 25 тысяч — наполнителю баллонов, дробильщику, изготовителю конфет, сторожу-вахтеру, корреспонденту, психологу, администратору гостиницы и портье.

Ранее «Наш город» писал, что предлагаемые зарплаты в IT-сфере выросли в Тюмени на 13%. Самые большие зарплаты предлагают руководителям группы разработки и техническим директорам.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Работа#Зарплата#Вакансии#Средняя зарплата
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