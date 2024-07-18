Меньше 25 тысяч: самые низкооплачиваемые вакансии назвали в Тюмени

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
Стало известно, у кого в Тюменской области самая маленькая зарплата. Рейтингом поделились в региональном департаменте труда и занятости населения с 72.ru.
По данным департамента, до 22 тысяч рублей в месяц платят парашютисту-пожарному, печатнику высокой печати, шлифовщику по дереву, спасателю, фасовщице, нарядчику, дежурному администратору и менеджеру в общепите. До 23 тысяч могут зарабатывать почтальон, рабочий в производстве пищевой продукции, буфетчик и регистратор.
До 24 тысяч рублей в регионе платят уборщику производственных помещений, кухонному рабочему и лифтеру, до 25 тысяч — наполнителю баллонов, дробильщику, изготовителю конфет, сторожу-вахтеру, корреспонденту, психологу, администратору гостиницы и портье.
Ранее «Наш город» писал, что предлагаемые зарплаты в IT-сфере выросли в Тюмени на 13%. Самые большие зарплаты предлагают руководителям группы разработки и техническим директорам.