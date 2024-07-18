Меньше 25 тысяч: самые низкооплачиваемые вакансии назвали в Тюмени

По данным департамента, до 22 тысяч рублей в месяц платят парашютисту-пожарному, печатнику высокой печати, шлифовщику по дереву, спасателю, фасовщице, нарядчику, дежурному администратору и менеджеру в общепите. До 23 тысяч могут зарабатывать почтальон, рабочий в производстве пищевой продукции, буфетчик и регистратор.