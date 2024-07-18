Обещаемые зарплаты IT-специалистов выросли в Тюмени до 67 тысяч

За год предлагаемые зарплаты в этой сфере выросли в среднем на 13% и достигли 67.1 тысячи рублей. Ощутимее всех увеличились обещаемые зарплаты у системных инженеров (+52%, 68.7 тысячи рублей), системных аналитиков (+43%, 100 тысяч) и сетевых инженеров (+40%, 70 тысяч).