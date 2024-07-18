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Обещаемые зарплаты IT-специалистов выросли в Тюмени до 67 тысяч

Обещаемые зарплаты IT-специалистов выросли в Тюмени до 67 тысяч

18 июля 2024, 04:45
Фото: Изображение Midjourney
Предлагаемые зарплаты в IT-сфере выросли в среднем на 13% за год. Самые большие зарплаты предлагают руководителям группы разработки и техническим директорам.

Количество вакансий в IT-сфере выросло в Тюменской области за год на 4% — до 2.7 тысячи. Заметнее всего у работодателей вырос спрос на BI-аналитиков, бизнес-аналитиков и системных инженеров, рассказали в hh.ru.

За год предлагаемые зарплаты в этой сфере выросли в среднем на 13% и достигли 67.1 тысячи рублей. Ощутимее всех увеличились обещаемые зарплаты у системных инженеров (+52%, 68.7 тысячи рублей), системных аналитиков (+43%, 100 тысяч) и сетевых инженеров (+40%, 70 тысяч).

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Эксперты отметили, что самые большие зарплаты работодатели предлагают руководителям группы разработки — 170 тысяч рублей, техническим директорам — 150 тысяч и программистам — 111.2 тысячи.

«Ситуация с наймом в IT неоднозначна. На первый взгляд, она выглядит комфортной для всех в плане конкуренции за вакансии, но внутри спрос и предложение абсолютно дисбалансированы. Так, индекс, отражающий соотношение активных резюме на одну вакансию, сейчас по России в сфере IT равен 7,3 пунктов, но сейчас нанимать IT-специалистов стало легче. Дефицит есть, но он наблюдается на позициях синьор-разработчиков — в среднем на одну вакансию приходятся всего 1,2 активных резюме. Среди мидл-разработчиков ситуация лучше — индекс составляет 6 пунктов. А вот среди джуниоров конкуренция очень высока — более 16 резюме на вакансию», — пояснила директор hh.ru на Урале Оксана Сидлецкая.
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Ранее «Наш город» писал, что подростки в Тюмени стали искать работу в два раза чаще. Школьники 14-17 лет хотят зарабатывать в среднем 32.5 тысячи рублей.

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