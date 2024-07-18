nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:03

Published Сегодня, 04:03

Modified Сегодня, 04:05

Updated Сегодня, 04:05

Два человека пострадали в ДТП на тюменской трассе

Два человека пострадали в ДТП на тюменской трассе

18 июля 2024, 04:03
Фото: Изображение Midjourney
Авария произошла сегодня утром. Один из водителей оказался заблокирован в смятой машине.
Сюжет
ДТП

Сегодня утром на 317 километре трассы Екатеринбург — Тюмень столкнулись «Mercedes-Benz» и «ВАЗ-2107». В результате аварии пострадали два человека, сообщили в Противопожарной службе Тюменской области.

Фото: Противопожарная служба Тюменской области

Водителя отечественной легковушки спасатели деблокировали с помощью гидравлического инструмента. Пострадавших передали медикам.

Ранее «Наш город» писал, что под Тобольском автомобиль вылетел с дороги и перевернулся. В аварии погибла 10-летняя девочка, ее родители и братья получили травмы.

Читайте также:
Водка в Тюмени за год подорожала на 22,5%Погибшего в зоне СВО бойца похоронят в Тюменской области рядом с матерьюАварийный дом в Тюмени расселят после вмешательства прокуратуры
#Любовь Селезнева#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#ДТП#Пострадавшие#Новости тюмени#Аварии#Трасса Екатеринбург-Тюмень
Подпишитесь
Отходит от берегов. В Тюмени критически изменился уровень воды в Туре
Вчера, 09:48
Полмиллиона за лето. Студенты назвали ТОП-5 самых выгодных подработок в Тюмени
Вчера, 13:44
Стало известно, из-за чего в Тюменской области умирают младенцы
Вчера, 03:14
Там утром +35! Тюменцы поделились жаркими впечатлениями от Турции
Вчера, 07:07
Все-таки запретят? Какое будущее прочат электросамокатам в Тюмени?
Вчера, 08:15
В ожидании автобуса. Почему в Тюмени усугубляются проблемы общественного транспорта?
Вчера, 07:05