Два человека пострадали в ДТП на тюменской трассе

Posted Сегодня, 04:03
Published Сегодня, 04:03
Modified Сегодня, 04:05
Updated Сегодня, 04:05
Сегодня утром на 317 километре трассы Екатеринбург — Тюмень столкнулись «Mercedes-Benz» и «ВАЗ-2107». В результате аварии пострадали два человека, сообщили в Противопожарной службе Тюменской области.
Водителя отечественной легковушки спасатели деблокировали с помощью гидравлического инструмента. Пострадавших передали медикам.
Ранее «Наш город» писал, что под Тобольском автомобиль вылетел с дороги и перевернулся. В аварии погибла 10-летняя девочка, ее родители и братья получили травмы.