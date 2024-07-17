В Тюменской области летние лагеря становятся территорией профориентации школьников

Групповые и индивидуальные консультации по вопросам выбора профессии предоставляют детям ценные знания и помогают ориентироваться в огромном мире профессий.



Акция «Летний лагерь территория профориентации» продолжится до конца августа. Подробнее о мероприятиях можно узнать у специалистов Кадрового центра «Работа России».

Отметим, в Тюменской области большое внимание уделяют профориентации школьников. Определиться с будущей специальностью ребятам помогают местные службы занятости. Также в региональной столице работает Центр профессиональной ориентации, который за прошлый год посетили почти четыре тысячи человек. Центр оказывает профориентационные услуги и проводит различные профориентационные мероприятия экскурсии, мастер-классы, профессиональные пробы.