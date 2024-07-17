В Тюменской области летние лагеря становятся территорией профориентации школьников

Posted 17 июля, 10:15
Published 17 июля, 10:15
Modified Сегодня, 18:56
Updated Сегодня, 18:56
Акция является частью программы, направленной на раннюю профессиональную ориентацию и организацию летней занятости школьников. Ее цель познакомить подростков с современным рынком труда, с разнообразием специальностей, а также помочь им разобраться в собственных интересах и способностях. С начала лета участие в акции приняли уже свыше тысячи ребят. Профориентационные мероприятия прошли в оздоровительно-образовательных центрах, пришкольных лагерях и летних площадках.
«В рамках акции проводятся разнообразные профориентационные мероприятия, которые погружают детей в мир профессиональных возможностей. Тренинговые занятия, деловые игры, мастер-классы и профориентационные конкурсы не только развлекают, но и развивают логику, креативность, командный дух и позволяют ребятам проявить себя в различных ролях», — пояснили в департаменте труда ТО.
Групповые и индивидуальные консультации по вопросам выбора профессии предоставляют детям ценные знания и помогают ориентироваться в огромном мире профессий.
Акция «Летний лагерь территория профориентации» продолжится до конца августа. Подробнее о мероприятиях можно узнать у специалистов Кадрового центра «Работа России».
Отметим, в Тюменской области большое внимание уделяют профориентации школьников. Определиться с будущей специальностью ребятам помогают местные службы занятости. Также в региональной столице работает Центр профессиональной ориентации, который за прошлый год посетили почти четыре тысячи человек. Центр оказывает профориентационные услуги и проводит различные профориентационные мероприятия экскурсии, мастер-классы, профессиональные пробы.