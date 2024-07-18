Служба занятости помогает многодетным мамам открыть свой бизнес

После успешной защиты бизнес-плана в апреле, Анна получила финансовую помощь в размере 192000 рублей. Эта сумма стала существенным подспорьем для начала собственного бизнеса. Женщина смогла приобрести необходимое оборудование, обустроить рабочее место, зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель и открыть свою дизайн-студию «VKM.Design». Участие в программе является отличной возможностью для тех, кто хочет стать предпринимателем и открыть свое дело в Тюменской области. В текущем году 54 человека (43 из них женщины) открыли свое дело при поддержке службы занятости. Еще 125 жителей Тюменской области смогут осуществить свою мечту о собственном бизнесе до конца года.