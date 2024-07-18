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Posted 18 июля, 12:34

Published 18 июля, 12:34

Modified Сегодня, 00:31

Updated Сегодня, 00:31

Служба занятости помогает многодетным мамам открыть свой бизнес

Служба занятости помогает многодетным мамам открыть свой бизнес

18 июля 2024, 12:34
Фото: Изображение Midjourney
В Тюменской области действует специальная программа для многодетных мам, желающих заняться собственным делом. Ее участницам помогают составить бизнес-план и получить субсидию на его развитие. Об одной такой предпринимательнице рассказали в региональном дептруда.
Фото: из личного архива А.Бойченко / Департамент труда и занятости населения Тюменской области

Анна Бойченко, мама троих детей, стала ярким примером того, как благодаря поддержке и помощи можно воплотить свои мечты в жизнь.

С детства Анна мечтала стать архитектором, но жизнь, как это часто бывает, внесла свои коррективы. Однако, несмотря на все трудности, девушка не отказывалась от своей мечты и решилась сделать шаг навстречу своему желанию. Она поделилась своей идеей создания собственной дизайн-студии, где могла бы реализовывать свой талант, со специалистами Кадрового центра «Работа России» Тюменской области.

«Очень здорово, что есть такие программы для поддержки молодых предпринимателей. Мне оказали всю необходимую помощь: провели консультацию по вопросам оформления документов, помогли разработать бизнес-план, рассказали о доступных программах поддержки предпринимателей», — рассказала Анна под впечатлением от профессионализма и отзывчивости сотрудников, которые дали ей ценные знания и вселили уверенность.

После успешной защиты бизнес-плана в апреле, Анна получила финансовую помощь в размере 192000 рублей. Эта сумма стала существенным подспорьем для начала собственного бизнеса. Женщина смогла приобрести необходимое оборудование, обустроить рабочее место, зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель и открыть свою дизайн-студию «VKM.Design». Участие в программе является отличной возможностью для тех, кто хочет стать предпринимателем и открыть свое дело в Тюменской области. В текущем году 54 человека (43 из них женщины) открыли свое дело при поддержке службы занятости. Еще 125 жителей Тюменской области смогут осуществить свою мечту о собственном бизнесе до конца года.

Прошло всего несколько месяцев, а студия Анны уже успела зарекомендовать себя. «Я получаю удовольствие от работы, — делится Анна, — уже есть заказчики, с которыми мы создаем „дом мечты“. Я вижу, как мои идеи воплощаются в реальность, как люди радуются результату, и это оправдывает все мои усилия».

В этом году старшая дочь Анны закончила 11 класс и изъявила желание поступать на специальность «Архитектура». Кто знает, может вскоре это будет семейный бизнес.

Получить консультацию по программе содействия предпринимательской деятельности можно в территориальном отделении Кадрового центра «Работа России».

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