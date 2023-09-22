Тюменцам избавиться от зависимостей поможет новая работа или профессия

Областной центр профилактики и реабилитации посетили специалисты Центра занятости Тюменской области. Они встретились с участниками областного проекта «Феникс», которые стоят на пути к избавлению от вредных привычек и планируют изменить свою жизнь, сообщает депсоцразвития ТО.

На мероприятии реабилитанты узнали, что они могут пройти профессиональную переподготовку. Такую возможность им предоставляет государство в рамках нацпроекта «Демография». «Главное, чтобы каждый мог в полной мере реализовать себя. Государство создает условия для того, чтобы ни один человек не остался на обочине жизни», — уверены в службе занятости. Кроме помощи в трудоустройстве, тюменские службы занятости готовы на постоянной основе проводить для реабилитантов программы «Феникс» различные мероприятия в области социальной адаптации, психологической поддержки, профориентации и обучения. «Областной центр профилактики и реабилитации» — единственное в регионе государственное учреждение, специализирующееся на медико-социальной и социально-педагогической реабилитации взрослых граждан и несовершеннолетних, а также профилактике различных зависимостей.