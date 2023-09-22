Тюменцам избавиться от зависимостей поможет новая работа или профессия

Posted 22 сентября, 13:14
Published 22 сентября, 13:14
Modified Сегодня, 17:50
Updated Сегодня, 17:50
На мероприятии реабилитанты узнали, что они могут пройти профессиональную переподготовку. Такую возможность им предоставляет государство в рамках нацпроекта «Демография».
«Главное, чтобы каждый мог в полной мере реализовать себя. Государство создает условия для того, чтобы ни один человек не остался на обочине жизни», — уверены в службе занятости.
Кроме помощи в трудоустройстве, тюменские службы занятости готовы на постоянной основе проводить для реабилитантов программы «Феникс» различные мероприятия в области социальной адаптации, психологической поддержки, профориентации и обучения.
«Областной центр профилактики и реабилитации» — единственное в регионе государственное учреждение, специализирующееся на медико-социальной и социально-педагогической реабилитации взрослых граждан и несовершеннолетних, а также профилактике различных зависимостей.