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Posted 22 сентября, 13:14

Published 22 сентября, 13:14

Modified Сегодня, 17:50

Updated Сегодня, 17:50

Тюменцам избавиться от зависимостей поможет новая работа или профессия

Тюменцам избавиться от зависимостей поможет новая работа или профессия

22 сентября 2023, 13:14
Фото: сайт департамента соци развития ТО
Областной центр профилактики и реабилитации посетили специалисты Центра занятости Тюменской области. Они встретились с участниками областного проекта «Феникс», которые стоят на пути к избавлению от вредных привычек и планируют изменить свою жизнь, сообщает депсоцразвития ТО.

На мероприятии реабилитанты узнали, что они могут пройти профессиональную переподготовку. Такую возможность им предоставляет государство в рамках нацпроекта «Демография».

«Главное, чтобы каждый мог в полной мере реализовать себя. Государство создает условия для того, чтобы ни один человек не остался на обочине жизни», — уверены в службе занятости.

Кроме помощи в трудоустройстве, тюменские службы занятости готовы на постоянной основе проводить для реабилитантов программы «Феникс» различные мероприятия в области социальной адаптации, психологической поддержки, профориентации и обучения.

«Областной центр профилактики и реабилитации» — единственное в регионе государственное учреждение, специализирующееся на медико-социальной и социально-педагогической реабилитации взрослых граждан и несовершеннолетних, а также профилактике различных зависимостей.

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