Тюменская служба занятости помогает школьникам выбрать будущую специальность

Posted 21 февраля, 12:59
Published 21 февраля, 12:59
Modified Сегодня, 20:13
Updated Сегодня, 20:13
В течение 2023 года профориентационные мероприятия службы занятости посетили более 17 000 молодых людей во всех муниципальных образованиях региона.
Мероприятия проходили в разных форматах: тренинги, марафоны профессий, мастер-классы, игры, квесты и профориентационные пробы. Некоторые из них назывались «Моя профессия — моё будущее», «Старт к успеху», «Летний лагерь — территория профориентации», «Календарь профессий», «С надеждой в будущее», «Неделя без турникетов», «Экскурс в профессию», «Job-библиотека», «Job-кафе» и «Дни семьи».
Школьники посетили предприятия и организации региона и познакомились с различными профессиям. Кроме того, системная работа по профессиональной ориентации проводится специалистами Центра профессиональной ориентации, функционирующего на базе областного Центра занятости населения.
В Центре профессиональной ориентации созданы профориентационные модули по различным сферам и отраслям: общественное питание, гончарная мастерская, сельское хозяйство, образование, промышленность, энергетика, строительство, нефтегазовый комплекс, транспортно-логистический комплекс, жилищно-коммунальное хозяйство, лесная промышленность, медицина, химическая промышленность, типография и другие. В Центре профориентации реализуются проекты и оказываются профориентационные услуги, проводятся различные профориентационные мероприятия — интерактивные экскурсии, мастер-классы, профессиональные пробы. В прошлом году центр посетили 3 900 человек.
В нашем регионе созданы все необходимые условия для того, чтобы найти свое призвание, выучиться и устроиться на работу. А участие в этих мероприятиях помогает ребятам определить свои таланты и склонности и выбрать будущую профессию, которая будет востребована в нашем регионе.
В текущем году мероприятия продолжаются. Подать заявку на экскурсию или организацию совместного мероприятия можно в любое отделение Кадрового центра «Работа России» или по телефону: +7 (3452) 27-36-05 или 27-31-18 внутренний 520.