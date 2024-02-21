Тюменская служба занятости помогает школьникам выбрать будущую специальность

В нашем регионе созданы все необходимые условия для того, чтобы найти свое призвание, выучиться и устроиться на работу. А участие в этих мероприятиях помогает ребятам определить свои таланты и склонности и выбрать будущую профессию, которая будет востребована в нашем регионе.