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Тоболяки планируют обратиться в суд из-за фестиваля в центре города

Тоболяки планируют обратиться в суд из-за фестиваля в центре города

15 июля 2024, 12:19
Фото: 1MI
Жители Тобольска планируют обратиться с иском к городской мэрии. Причиной тому стал шумный фестиваль в центре города. Об этом тоболяки заявили в социальных сетях.

Фестиваль проходил на Базарной площади 13 июля. По мнению инициативной группы граждан, он нарушал закон о тишине.

«Администрация Тобольска! Вы подумали о жителях близлежащих домов? Ночной кошмар!», — выразили возмущение местные.

Тоболяки уже собрали более семисот подписей в поддержку коллективного иска против администрации города. В мэрии заявили, что мероприятие проводилось в тестовом режиме и из-за негативной обратной связи, больше на том месте проводится никогда не будет.

Ранее «Наш город» сообщал, что трехэтажный концертный зал общей площадью 10 тысяч кв. метров построят на улице Пристанской в Тобольске. Объект рассчитан на 800 мест.

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