Тоболяки планируют обратиться в суд из-за фестиваля в центре города

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
Фестиваль проходил на Базарной площади 13 июля. По мнению инициативной группы граждан, он нарушал закон о тишине.
«Администрация Тобольска! Вы подумали о жителях близлежащих домов? Ночной кошмар!», — выразили возмущение местные.
Тоболяки уже собрали более семисот подписей в поддержку коллективного иска против администрации города. В мэрии заявили, что мероприятие проводилось в тестовом режиме и из-за негативной обратной связи, больше на том месте проводится никогда не будет.
Ранее «Наш город» сообщал, что трехэтажный концертный зал общей площадью 10 тысяч кв. метров построят на улице Пристанской в Тобольске. Объект рассчитан на 800 мест.