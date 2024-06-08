В Тобольске построят новый концертный зал общей площадью 10 тыс. кв. метров

«Программа „Тобольск настоящий“ — наглядный пример эффективной совместной работы власти и бизнеса, — сказала директор по взаимодействию с органами госвласти и реализации социально-экономических проектов ООО „ЗапСибНефтехим“ Елена Бельская. — Концертный зал — первый крупный объект в нижнем посаде, который станет ключевым местом притяжения в пешеходно-туристическом пространстве реки Иртыш».