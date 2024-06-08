В Тобольске построят новый концертный зал общей площадью 10 тыс. кв. метров

Posted 8 июня, 11:34
Published 8 июня, 11:34
Modified Сегодня, 05:05
Updated Сегодня, 05:05
Проект реализуется при поддержке компании «СИБУР» в рамках программы «Тобольск настоящий».
Архитектурная концепция утверждена на заседании архитектурно-градостроительного совета, которое провел глава города Максим Афанасьев.
«Параллельно мы занимаемся разработкой концепции благоустройства прилегающей территории и первого участка набережной р. Иртыш — фестивальной площади. Как показывает опыт проведения городских праздников и мероприятий на Базарной площади и в Александровском саду, необходимость в таком пространстве есть».
Зал предназначен для проведения масштабных городских мероприятий, праздников, выступления музыкальных коллективов, артистов, проведения фестивалей и гастролей.
Объем инвестиций СИБУРа в разработку проектной документации составил порядка 140 млн. рублей. Разработчик концепции и проектной документации — архитектурное бюро MARKS.
«Программа „Тобольск настоящий“ — наглядный пример эффективной совместной работы власти и бизнеса, — сказала директор по взаимодействию с органами госвласти и реализации социально-экономических проектов ООО „ЗапСибНефтехим“ Елена Бельская. — Концертный зал — первый крупный объект в нижнем посаде, который станет ключевым местом притяжения в пешеходно-туристическом пространстве реки Иртыш».