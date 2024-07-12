«Остались трое внуков»: на СВО погиб 57-летний охранник из Тюмени

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
В зоне проведения специальной военной операции погиб Андрей Лузин. Большую часть жизни мужчина прожил в Тюмени, но в 2008 году перевез семью в поселок Бакшеево Московской области.
«Андрей Алексеевич прошел срочную службу в войсках военно-воздушных сил. „Служить и защищать“ — таково было кредо не только в жизни, но и в профессии Андрея Алексеевича. В последние годы он трудился в охране. На СВО решил отправиться чуть более года назад. Близким сказал, что иначе поступить не может», — рассказал о бойце глава городского округа Рошаль Алексей Артюхин.
Андрей Лузин погиб 23 июня при выполнении боевой задачи, ему было 57 лет. У мужчины остались родители, сын и трое внуков.
Ранее «Наш город» писал, что в Тобольске простились с погибшим на СВО Дмитрием Пеньковым. Мужчине было 36 лет.