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Мобилизованный тюменец погиб в зоне СВО на Украине

Мобилизованный тюменец погиб в зоне СВО на Украине

30 июня 2024, 08:30
Фото: 1MI
Мобилизованный житель Тюменской области Тимур Иляусинов погиб в зоне специальной военной операции. Смертельное ранение он получил в марте 2024 года при выполнении боевого задания в селе Степовое Донецкой Народной Республики.

Тимур родился и вырос в селе Ембаево. Там же окончил школу. После поступил в Тюменский колледж информатики и связи, где отучился на электромонтёра по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

Был призван на военную службу по мобилизации для проведения восстановительных ремонтных работ техники в зоне специальной военной операции.

Фото: Защитники Отечества | Тюменская область

Тимура Иляусинова педагоги его школы помнят как скромного и застенчивого мальчика, но очень доброго и трудолюбивого.

«В нём было столько жизни и теплоты! Он прекрасно рисовал, изображая всё, что видел и чувствовал, даже ответы к задачам на доске. И это было у него от природы — он нигде не учился, но был настоящим самоучкой», — отмечает педагог бойца Нэля Файзуллина.

На этой неделе в Ембаевском сельском музее открылась выставка «Это мой мир», на которой представлены работы погибшего тюменца.

Ранее «Наш Город» писал, что в зоне СВО погиб тюменский контрактник Леонид Крикунов. Похороны военного состоялись в четверг, 27 июня, в деревне Решетникова.

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