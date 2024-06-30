Мобилизованный тюменец погиб в зоне СВО на Украине

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
Тимур родился и вырос в селе Ембаево. Там же окончил школу. После поступил в Тюменский колледж информатики и связи, где отучился на электромонтёра по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
Был призван на военную службу по мобилизации для проведения восстановительных ремонтных работ техники в зоне специальной военной операции.
Тимура Иляусинова педагоги его школы помнят как скромного и застенчивого мальчика, но очень доброго и трудолюбивого.
«В нём было столько жизни и теплоты! Он прекрасно рисовал, изображая всё, что видел и чувствовал, даже ответы к задачам на доске. И это было у него от природы — он нигде не учился, но был настоящим самоучкой», — отмечает педагог бойца Нэля Файзуллина.
На этой неделе в Ембаевском сельском музее открылась выставка «Это мой мир», на которой представлены работы погибшего тюменца.
Ранее «Наш Город» писал, что в зоне СВО погиб тюменский контрактник Леонид Крикунов. Похороны военного состоялись в четверг, 27 июня, в деревне Решетникова.