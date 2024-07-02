В Тобольске похоронили 36-летнего участника СВО

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Известно, что мужчина погиб выполняя боевое задание. Ему было 36 лет.
Бойца похоронили 1 июля на Ворогушнском кладбища.
Ранее «Наш город» сообщал, что участнику спецоперации из Тюмени чиновники отказали в выплате за ранение. Причиной отказа в департаменте соцразвития региона назвали не подтвержденный факт его проживания в регионе на дату участия в СВО. У бойца отсутствовала прописка по месту жительства или пребывания.