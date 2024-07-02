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Published Сегодня, 11:22

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Updated Сегодня, 11:25

В Тобольске похоронили 36-летнего участника СВО

В Тобольске похоронили 36-летнего участника СВО

2 июля 2024, 11:22
Фото: Изображение Midjourney
Во время проведения специальной военной операции на Украине погиб житель Тобольска Дмитрий Пеньков. Об этом сообщили его родные.

Известно, что мужчина погиб выполняя боевое задание. Ему было 36 лет.

Бойца похоронили 1 июля на Ворогушнском кладбища.

Ранее «Наш город» сообщал, что участнику спецоперации из Тюмени чиновники отказали в выплате за ранение. Причиной отказа в департаменте соцразвития региона назвали не подтвержденный факт его проживания в регионе на дату участия в СВО. У бойца отсутствовала прописка по месту жительства или пребывания.

Фото: Социальные сети
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